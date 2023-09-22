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    Будет ли первая мировая в истории противостояния?

    «Картахена» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Испании, 22 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    22 сентября в седьмом туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле сыграет против «Эйбара». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Картахена» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Сентября 2023 года
    Картахена
  • Испания. Сегунда
    •  Картахена 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Картахена»

    «Картахена» в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, отстав аж на девять баллов от заветной шестой строки.

    В новом же чемпионате «подводники» заработали только три очка в шести проведенных матчах и находятся на последнем месте в турнирной таблицы. Забили они в этих встречах пять мячей, а пропустили в два раза больше

    Стартовала команда с трех фиаско подряд, но каждый раз с разницей в один мяч. И только четвертом туре она добыла первые очки в сезоне, обыграв на выезде 2:1 дубль «Вильярреала».

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    После этого «Картахена» дома уступила 1:3 «Сарагосе» и на выезде «Вальядолиду» 0:1 в минувшем туре первенства.

    «Эйбар»

    «Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.

    Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в шести играх шесть баллов и идет в нижней части турнирки, опережая лишь на балл зону вылета. У нее пять забитых при девяти пропущенных.

    В минувшем туре первенства «Эйбар» на своем поле одолел новичка «Ферроль» со счетом 2:0. И этой викторий он прервал свою 3-матчевую серию поражений.

    В истории противостоянии этих клубов трижды побеждала «Картахена» и раз виктория была за «Эйбаром». Причем в трех случаях из четырех забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Картахены» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.16.

    Наверняка оба коллектива будут стремиться подправить свое турнирное положение и будет активны в атаке, что и принесет обмен забитыми мячами.

    А что касаемо исхода, то прогнозируем в этом матче мировой результат, первый в их истории противостояний.

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    «Картахена» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. Будет ли первая мировая в истории противостояния?
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