22 сентября в седьмом туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле сыграет против «Эйбара». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Картахена» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахена» в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, отстав аж на девять баллов от заветной шестой строки.

В новом же чемпионате «подводники» заработали только три очка в шести проведенных матчах и находятся на последнем месте в турнирной таблицы. Забили они в этих встречах пять мячей, а пропустили в два раза больше

Стартовала команда с трех фиаско подряд, но каждый раз с разницей в один мяч. И только четвертом туре она добыла первые очки в сезоне, обыграв на выезде 2:1 дубль «Вильярреала».

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После этого «Картахена» дома уступила 1:3 «Сарагосе» и на выезде «Вальядолиду» 0:1 в минувшем туре первенства.

«Эйбар»

«Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.

Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в шести играх шесть баллов и идет в нижней части турнирки, опережая лишь на балл зону вылета. У нее пять забитых при девяти пропущенных.

В минувшем туре первенства «Эйбар» на своем поле одолел новичка «Ферроль» со счетом 2:0. И этой викторий он прервал свою 3-матчевую серию поражений.

В истории противостоянии этих клубов трижды побеждала «Картахена» и раз виктория была за «Эйбаром». Причем в трех случаях из четырех забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.40.

На викторию «Картахены» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.16.

Наверняка оба коллектива будут стремиться подправить свое турнирное положение и будет активны в атаке, что и принесет обмен забитыми мячами.

А что касаемо исхода, то прогнозируем в этом матче мировой результат, первый в их истории противостояний.