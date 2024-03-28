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    «Металлург» победил «Спартак» и вышел вперед в серии

    «Металлург» — «Спартак»: счет матча 5:3, обзор голов

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    В пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ «Металлург» в родных стенах обыграл «Спартак» со счетом 5:3.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей дубль оформил Данила Юров, еще по шайбе забросили Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. У гостей точные броски на счету Михаила Мальцева, Германа Рубцова и Павла Порядина.

    КХЛ. 1/4 финала
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
    Голы: Юров — 2 (Петунин, Маклюков), 7:08 — 1:0. Зернов — 3 (Канцеров), 11:36 — 2:0. Юров — 3 (Петунин, Михайлис), 19:08 — 3:0. Вовченко — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 34:45 — 4:0. Мальцев — 2 (мен., Рукавишников), 37:36 — 4:1. Рубцов — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 48:26 — 4:2. Порядин — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 51:12 — 4:3. Коробкин — 2 (Пресс, Джонсон), 54:58 — 5:3Вратари: Набоков — Николаев (Кареев, 19:08, 59:02)Штраф: 12 — 12Броски: 28 (9+7+12) — 40 (9+19+12)

    «Металлург» повел в серии со счетом 3-2. Следующая игра между командами состоится 30 марта в Москве. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

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