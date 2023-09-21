«Серветт»
Эта команда стартовала в своем чемпионате довольно скромно. «Серветт» сейчас занимает 8 место в таблице, набрав 6 очков в 6 поединках.
Причем «Серветту» удалось выиграть лишь в одном матче. Да и оборона не блещет надежностью: пропущено 10 мячей.
Коэффициенты матча Серветт — Славия П
В предыдущем туре чемпионата «Серветт» снова удручил результатом. Дома команда минимально уступила «Янг Бойз».
После того команда пробилась в 1/8 финала Швейцарии. Ей удалось уверенно расправиться с «Бюлем» (4:1).
«Серветт» явно постарается дать бой опытному оппоненту. Вот только собственных проблем у хозяев вагон и маленькая тележка.
«Славия» Прага
Эта команда давно зарекомендовала себя как крепкий еврокубковый боец. Сейчас «Славия» Прага смотрится весьма симпатично.
Между тем, оборона пражан выглядит весьма монолитно. В 8 матчах чемпионата Чехии команда пропустила всего 4 раза.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Славия» Прага минимально переиграла «Пардубице».
В чемпионате пражане борются за 1 место. Правда, сейчас команда отстает от земляков из «Спарты» по дополнительным показателям.
И уж точно «Славия» Прага постарается стартовать в Лиге Европы с победы. И состав у гостей крепкий, и соперник не столь мощный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» Прага предлагают — 2.08.
На викторию «Серветта» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.74.
Наш прогноз — Победа «Славии» Прага. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.