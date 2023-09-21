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    Пражская «Славия» начнет с виктории?

    «Серветт» — «Славия» Прага. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

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    Пражская «Славия»
    «Серветт» сыграет на своем поле со «Славией» Прага в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Серветт» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 21 Сентября 2023 года
    Серветт
  • Лига Европы. Группа G
    •  Серветт 19:45 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Серветт»

    Эта команда стартовала в своем чемпионате довольно скромно. «Серветт» сейчас занимает 8 место в таблице, набрав 6 очков в 6 поединках.

    Причем «Серветту» удалось выиграть лишь в одном матче. Да и оборона не блещет надежностью: пропущено 10 мячей.

    Коэффициенты матча Серветт — Славия П

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    В предыдущем туре чемпионата «Серветт» снова удручил результатом. Дома команда минимально уступила «Янг Бойз».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После того команда пробилась в 1/8 финала Швейцарии. Ей удалось уверенно расправиться с «Бюлем» (4:1).

    «Серветт» явно постарается дать бой опытному оппоненту. Вот только собственных проблем у хозяев вагон и маленькая тележка.

    «Славия» Прага

    Эта команда давно зарекомендовала себя как крепкий еврокубковый боец. Сейчас «Славия» Прага смотрится весьма симпатично.

    Между тем, оборона пражан выглядит весьма монолитно. В 8 матчах чемпионата Чехии команда пропустила всего 4 раза.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Славия» Прага минимально переиграла «Пардубице».

    В чемпионате пражане борются за 1 место. Правда, сейчас команда отстает от земляков из «Спарты» по дополнительным показателям.

    И уж точно «Славия» Прага постарается стартовать в Лиге Европы с победы. И состав у гостей крепкий, и соперник не столь мощный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» Прага предлагают — 2.08.

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    На викторию «Серветта» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.74.

    Чехи явно сильнее соперника, так что стоит ожидать от них игры, максимально заточенной на атаку.

    Наш прогноз — Победа «Славии» Прага. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Серветт» — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Пражская «Славия» начнет с виктории?
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