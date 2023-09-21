«Серветт» сыграет на своем поле со «Славией» Прага в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Серветт» — «Славия» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Серветт»

Эта команда стартовала в своем чемпионате довольно скромно. «Серветт» сейчас занимает 8 место в таблице, набрав 6 очков в 6 поединках.

Причем «Серветту» удалось выиграть лишь в одном матче. Да и оборона не блещет надежностью: пропущено 10 мячей.

Коэффициенты матча Серветт — Славия П 1X2Новым игрокам 3.703.702.02Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Серветт» снова удручил результатом. Дома команда минимально уступила «Янг Бойз».

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После того команда пробилась в 1/8 финала Швейцарии. Ей удалось уверенно расправиться с «Бюлем» (4:1).

«Серветт» явно постарается дать бой опытному оппоненту. Вот только собственных проблем у хозяев вагон и маленькая тележка.

«Славия» Прага

Эта команда давно зарекомендовала себя как крепкий еврокубковый боец. Сейчас «Славия» Прага смотрится весьма симпатично.

Между тем, оборона пражан выглядит весьма монолитно. В 8 матчах чемпионата Чехии команда пропустила всего 4 раза.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Славия» Прага минимально переиграла «Пардубице».

В чемпионате пражане борются за 1 место. Правда, сейчас команда отстает от земляков из «Спарты» по дополнительным показателям.

И уж точно «Славия» Прага постарается стартовать в Лиге Европы с победы. И состав у гостей крепкий, и соперник не столь мощный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» Прага предлагают — 2.08.

На викторию «Серветта» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.74.

Чехи явно сильнее соперника , так что стоит ожидать от них игры, максимально заточенной на атаку.

Наш прогноз — Победа «Славии» Прага. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.