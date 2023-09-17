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    «Монако» продолжит побеждать?

    «Лорьян» — «Монако». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    17-го сентября «Лорьян» на своем поле сыграет против «Монако» в рамках 5-го тура французской Лиги 1. Начало встречи запланировано на 14:00 мск. «Лорьян» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лорьян»

    Команда относительно неплохо стартовала в нынешнем сезоне, как для середняка в Лиге 1. «Лорьян» занимает 11-е место в таблице с 5-ю очками в активе после 4-х туров. Сейчас команда отстает от зоны еврокубков лишь на 2 балла.

    «Лорьян» хорошо выступает в обороне, пропустив только 5 голов в 4-х встречах при таком же количестве забитых. 4 мяча из 5-и команда забила в одном матче, а в остальных 3-х только одну.

    Два последних матча «Лорьян» провел совершенно по-разному. Сначала команда разгромила крепкий «Лилль» (4:1), пропустив по 2 гола в каждом тайме, хотя «Лилль» много атаковал.

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    Затем «Лорьян» провалился в матче с «Гавром», нанеся всего 2 удара в створ ворот. Кстати, один из голов в этой встрече забил российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

    Стоит отметить, что в двух домашних встречах нынешнего сезона «Лорьян» еще проигрывал, по разу выиграв и сыграв вничью.

    «Монако»

    Команда выдает прекрасную игру на старте сезона, занимая 1-е место в Лиге 1 с 10-ю очками в активе после 4-х туров. «Монако» опережает ближайшего преследователя на один балл, а ПСЖ — на 2 пункта.

    Команда забила больше всех остальных в лиге — за 4 встречи 13 голов, а пропустила при этом мало (5 мячей). Команда играет весело и результативно. Есть все основания полагать, что «Монако» способно навязать борьбу вечному чемпиону Франции — ПСЖ.

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    • Одним из лидеров в «Монако» является российский полузащитник Александр Головин, который в последнем матче с «Лансом» (3:0) отличился забитым голом. Сам футболист в одном из интервью также уверен, что команда способна удержать 1-ю строчку в лиге.

    За 4 матча в нынешнем сезоне «Монако» сыграло вничью лишь однажды в матче с «Нантом» (3:3), а в остальных матчах обыграло «Клермон» (4:2), «Страсбург» (3:0) и «Ланс» (3:0).

    Стоит отметить, что в последней очной встрече между «Лорьяном» и «Монако», которая состоялась в апреле этого года вторые одержали уверенную победу со счетом 3:1. Кстати, в той встрече Головин также забил гол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.85. На викторию «Лорьяна» дают — 4.15, ничья оценена — в 3.95.

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    Сейчас «Монако» играет весело и результативно. Можно предположить, что гости выиграют в 1-м тайме, а затем доведут дело до победы.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Монако» в 1-м тайме за 2.20.

    Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 2.00.

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