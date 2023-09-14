«Аль-Охдуд» сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» в рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Охдуд»

Команда стартовала в чемпионате не самым наилучшим образом, мягко говоря. «Аль-Охдуд» в четырех матчах взял всего один балл.

Да и атака команды действует не столь успешно. В пяти сыгранных матчах игроки клуба отличились всего двумя голами.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Охдуд», наконец, победил. Команда на выезде смогла переиграть «Эр-Рияд» (1:0).

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В последних пяти поединках, которые пришлись на чемпионат Саудовской Аравии, коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

«Аль-Иттихад»

Команда стартовала в чемпионате весьма неплохо. «Аль-Иттихад» добыл 12 очков из 15 по итогам пяти туров.

Да и атака команды действует результативно. В пяти сыгранных матчах игроки «Аль-Иттихада» отличились 15 голами.

Тем не менее, В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» (3:4) на своем поле и теперь занимает третье место.

Эта неудача прервала серию побед коллектива в четыре поединка кряду, поэтому у гостей неплохая форма и, соответственно, высокие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Аль-Иттихад», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Аль-Охдуд» оценивается в 12,00, ничья — в 6,40.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,40.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов и хотя бы одна команда не забьет за 2,70, ведь в трех последних матчах хозяев был именно такой сценарий игры.