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    «Быки» наконец-то забодают берлинцев?

    «Унион» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Бундеслига, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «РБ Лейпциг»
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    Тимо Вернер
    «Унион» сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:30 мск. «Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Сентября 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 18:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •

    «Унион»

    Эта команда начала новый сезон просто потрясающе. Сейчас она находится на 1 месте, набрав 6 очков из 6 возможных.

    «Унион» прекрасно выглядит в плане реализации. В двух поединках берлинцы настреляли 8 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Унион — РБ Лейпциг

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  • 3.103.502.35Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела великолепно. Берлинцы не оставили малейших шансов «Дармштадту» (4:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    До того команда с таким же счетом расправилась с «Майнцем». Да и вообще, берлинцы по игре выглядят весьма впечатляюще.

    «Унион» в последние годы успешно противостоит «быкам». Из пяти последних очных встреч команда выиграла четырежды.

    «РБ Лейпциг»

    У «быков» нет других целей, кроме максимальных. Вот и новый сезон «РБ Лейпциг» начал с надеждой побороться за Серебряную салатницу.

    В двух первых турах «РБ Лейпциг» набрал только 3 очка. Между тем, состав у «быков» очень сильный, да и амбиций громадье.

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  • 30/08/2023

    • В минувшем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» добыл уверенную победу. Жертвой мощных атак команды стал «Штутгарт» (5:1).

    Вот только кадровые проблемы у гостей весьма серьезные. В лазарете находятся основной голкипер Петер Гулачи и хавбек Амаду Хайдара.

    И уж точно «РБ Лейпциг» в этом поединке не будет отсиживаться в обороне. Пора бы «быкам» проявлять свой потенциал на деле!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Униона» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.60.

    В последнее время «быки» крайне неудачно противостоят берлинцам, и явно намерены поправить статистику.

    Наш прогноз — Победа «РБ Лейпцига». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» наконец-то забодают берлинцев?
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