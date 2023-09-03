«Унион» сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:30 мск. «Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Эта команда начала новый сезон просто потрясающе. Сейчас она находится на 1 месте, набрав 6 очков из 6 возможных.

«Унион» прекрасно выглядит в плане реализации. В двух поединках берлинцы настреляли 8 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Унион — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 3.103.502.35Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела великолепно. Берлинцы не оставили малейших шансов «Дармштадту» (4:1).

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До того команда с таким же счетом расправилась с «Майнцем». Да и вообще, берлинцы по игре выглядят весьма впечатляюще.

«Унион» в последние годы успешно противостоит «быкам». Из пяти последних очных встреч команда выиграла четырежды.

«РБ Лейпциг»

У «быков» нет других целей, кроме максимальных. Вот и новый сезон «РБ Лейпциг» начал с надеждой побороться за Серебряную салатницу.

В двух первых турах «РБ Лейпциг» набрал только 3 очка. Между тем, состав у «быков» очень сильный, да и амбиций громадье.

В минувшем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» добыл уверенную победу. Жертвой мощных атак команды стал «Штутгарт» (5:1).

Вот только кадровые проблемы у гостей весьма серьезные. В лазарете находятся основной голкипер Петер Гулачи и хавбек Амаду Хайдара.

И уж точно «РБ Лейпциг» в этом поединке не будет отсиживаться в обороне. Пора бы «быкам» проявлять свой потенциал на деле!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 2.28.

На викторию «Униона» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.60.

В последнее время «быки» крайне неудачно противостоят берлинцам, и явно намерены поправить статистику .

Наш прогноз — Победа «РБ Лейпцига». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.