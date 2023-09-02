«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Эта команда начала новый сезон крайне неудачно. Сейчас она находится на 12 месте, набрав только один балл.

«Боруссия» М имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В двух стартовых турах пропущено 7 мячей.

Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. Дома «жеребята» разгромно уступили «Байеру» (0:3).

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До того команда расписала результативную мировую с «Аугсбургом» (4:4). Зато в Кубке гладбахцы разгромили заштатный «Берзенбрюк» (7:0).

«Жеребята» в последние годы успешно противостоят мюнхенцам. Из пяти последних очных встреч команда выиграла трижды при двух паритетах.

«Бавария»

У мюнхенцев нет других целей, кроме максимальных. Вот и новый сезон «Бавария» начала с двух побед.

В двух первых турах мюнхенцы настреляли 7 мячей. При этом в свои ворота «Бавария» пропустила всего однажды.

В минувшем туре Бундеслиги «Бавария» добыла уверенную победу. Жертвой мюнхенцев стал «Аугсбург» (3:1).

Вот только кадровые проблемы у баварцев весьма серьезные. В лазарете находятся Джамаль Мусиала и голкипер Мануэль Нойер.

И уж точно «Бавария» в этом поединке будет максимально активна в атаке. Харри Кейн уже отличился трижды, и останавливаться уж точно не собирается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.33.

На викторию «Боруссии» М дают — 8.55, ничья оценена — в 6.75.

Мюнхенцы не обыгрывали «жеребят» уже более двух лет , так что мотивация на поединок у них запредельная.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.38.