«Боруссия» М
Эта команда начала новый сезон крайне неудачно. Сейчас она находится на 12 месте, набрав только один балл.
«Боруссия» М имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В двух стартовых турах пропущено 7 мячей.
Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. Дома «жеребята» разгромно уступили «Байеру» (0:3).
До того команда расписала результативную мировую с «Аугсбургом» (4:4). Зато в Кубке гладбахцы разгромили заштатный «Берзенбрюк» (7:0).
«Жеребята» в последние годы успешно противостоят мюнхенцам. Из пяти последних очных встреч команда выиграла трижды при двух паритетах.
«Бавария»
У мюнхенцев нет других целей, кроме максимальных. Вот и новый сезон «Бавария» начала с двух побед.
В двух первых турах мюнхенцы настреляли 7 мячей. При этом в свои ворота «Бавария» пропустила всего однажды.
В минувшем туре Бундеслиги «Бавария» добыла уверенную победу. Жертвой мюнхенцев стал «Аугсбург» (3:1).
Вот только кадровые проблемы у баварцев весьма серьезные. В лазарете находятся Джамаль Мусиала и голкипер Мануэль Нойер.
И уж точно «Бавария» в этом поединке будет максимально активна в атаке. Харри Кейн уже отличился трижды, и останавливаться уж точно не собирается.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.33.
На викторию «Боруссии» М дают — 8.55, ничья оценена — в 6.75.
Мюнхенцы
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.38.