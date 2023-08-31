«Карабах»
«Карабах» практически обеспечил себе место в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче против словенской «Олимпии», чемпион Азербайджана одержал победу (2:0).
В составе «скакунов» отметим результативные действия защитника Кевина Медины и полузащитника Леандро Андраде.
До выступления в Лиге Европы «Карабах» играл в Лиге чемпионов, в которой уступил дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — команде «Ракув» (2:3 — поражение в гостях и 1:1 — ничья дома).
В Лиге Европы «скауны» уже преодолели сопротивление финского ХИКа (2:1 — победа дома и 2:1 — в гостях). На пути теперь словенская «Олимпия».
В 4-м туре чемпионата Азербайджана «Карабах» поделил очки с командой «Кяпаз» (1:1). На данный момент действующий победитель занимает третье место в турнирной таблице с 7 набранными очками.
«Олимпия»
«Олимпия» в шаге от вылета из Лиги Европы. Если чемпион Словении не отыграет у «Карабаха» гандикап в 2 мяча, то евроосень клуб встретит в Лиге конференций.
А все начиналось с Лиги чемпионов, в которой словенская команда дошла до третьего отборочного раунда. На ранних стадиях квалификации «Олимпия» обыграла чемпиона Латвии — «Валмиеру» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях), чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (2:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).
В 3-м раунде квалификации «Олимпия» проиграла дуэль турецкому «Галатасараю» (0:3 — поражение дома и 0:1 — проигрыш в гостях).
В чемпионате Словении «Олимпия» идет в топ-3, набрав 9 очков в 5 матчах. В последнем матче словенского первенства команда из Любляны проиграла лидеру чемпионата «Целе» (2:4).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в победу хозяев. На победу «Карабаха» можно поставить за 1.68, ничью оценивают в 3.92, а на победу «Олимпии» — в 4.85.
Прогноз: «Карабах» дома не будет отсиживаться в обороне, несмотря на солидное преимущество в 2 мяча. Команду будут гнать вперёд, ее собственны болельщики. Свой мяч чемпион Азербайджана вполне может забить и в ответном поединке против «Олимпии».
Ставка: Фора «Карабаха» (-1) с коэффициентом 2.16.
Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча. Прошлый поединок прошел с двумя голами. Так что команды могут сыграть лучше в защите, чем в нападении и в ответной игре.
Альтернативная ставка: Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.95.