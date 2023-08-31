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    «Карабах» не пустит «Олимпию» в Лигу Европы?

    «Карабах» — «Олимпия». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 31 августа 2023 года

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    «Олимпия» — «Карабах». Финал квалификации Лиги Европы
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Олимпией» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 19:00 мск. «Карабах» — «Олимпия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Карабах
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Карабах 19:00 Олимпия Олимпия
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Карабах»

    «Карабах» практически обеспечил себе место в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче против словенской «Олимпии», чемпион Азербайджана одержал победу (2:0).

    В составе «скакунов» отметим результативные действия защитника Кевина Медины и полузащитника Леандро Андраде.

    До выступления в Лиге Европы «Карабах» играл в Лиге чемпионов, в которой уступил дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — команде «Ракув» (2:3 — поражение в гостях и 1:1 — ничья дома).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В Лиге Европы «скауны» уже преодолели сопротивление финского ХИКа (2:1 — победа дома и 2:1 — в гостях). На пути теперь словенская «Олимпия».

    В 4-м туре чемпионата Азербайджана «Карабах» поделил очки с командой «Кяпаз» (1:1). На данный момент действующий победитель занимает третье место в турнирной таблице с 7 набранными очками.

    «Олимпия»

    «Олимпия» в шаге от вылета из Лиги Европы. Если чемпион Словении не отыграет у «Карабаха» гандикап в 2 мяча, то евроосень клуб встретит в Лиге конференций.

    А все начиналось с Лиги чемпионов, в которой словенская команда дошла до третьего отборочного раунда. На ранних стадиях квалификации «Олимпия» обыграла чемпиона Латвии — «Валмиеру» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях), чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (2:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

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    • В 3-м раунде квалификации «Олимпия» проиграла дуэль турецкому «Галатасараю» (0:3 — поражение дома и 0:1 — проигрыш в гостях).

    В чемпионате Словении «Олимпия» идет в топ-3, набрав 9 очков в 5 матчах. В последнем матче словенского первенства команда из Любляны проиграла лидеру чемпионата «Целе» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в победу хозяев. На победу «Карабаха» можно поставить за 1.68, ничью оценивают в 3.92, а на победу «Олимпии» — в 4.85.

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    Прогноз: «Карабах» дома не будет отсиживаться в обороне, несмотря на солидное преимущество в 2 мяча. Команду будут гнать вперёд, ее собственны болельщики. Свой мяч чемпион Азербайджана вполне может забить и в ответном поединке против «Олимпии».

    Ставка: Фора «Карабаха» (-1) с коэффициентом 2.16.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча. Прошлый поединок прошел с двумя голами. Так что команды могут сыграть лучше в защите, чем в нападении и в ответной игре.

    Альтернативная ставка: Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.95.

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    «Карабах» — «Олимпия»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Карабах» не пустит «Олимпию» в Лигу Европы?
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