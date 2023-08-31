«Карабах» сыграет на своем поле с «Олимпией» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 19:00 мск. «Карабах» — «Олимпия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» практически обеспечил себе место в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче против словенской «Олимпии», чемпион Азербайджана одержал победу (2:0).

В составе «скакунов» отметим результативные действия защитника Кевина Медины и полузащитника Леандро Андраде.

До выступления в Лиге Европы «Карабах» играл в Лиге чемпионов, в которой уступил дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — команде «Ракув» (2:3 — поражение в гостях и 1:1 — ничья дома).

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В Лиге Европы «скауны» уже преодолели сопротивление финского ХИКа (2:1 — победа дома и 2:1 — в гостях). На пути теперь словенская «Олимпия».

В 4-м туре чемпионата Азербайджана «Карабах» поделил очки с командой «Кяпаз» (1:1). На данный момент действующий победитель занимает третье место в турнирной таблице с 7 набранными очками.

«Олимпия»

«Олимпия» в шаге от вылета из Лиги Европы. Если чемпион Словении не отыграет у «Карабаха» гандикап в 2 мяча, то евроосень клуб встретит в Лиге конференций.

А все начиналось с Лиги чемпионов, в которой словенская команда дошла до третьего отборочного раунда. На ранних стадиях квалификации «Олимпия» обыграла чемпиона Латвии — «Валмиеру» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях), чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (2:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

В 3-м раунде квалификации «Олимпия» проиграла дуэль турецкому «Галатасараю» (0:3 — поражение дома и 0:1 — проигрыш в гостях).

В чемпионате Словении «Олимпия» идет в топ-3, набрав 9 очков в 5 матчах. В последнем матче словенского первенства команда из Любляны проиграла лидеру чемпионата «Целе» (2:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в победу хозяев. На победу «Карабаха» можно поставить за 1.68, ничью оценивают в 3.92, а на победу «Олимпии» — в 4.85.

Прогноз: «Карабах» дома не будет отсиживаться в обороне, несмотря на солидное преимущество в 2 мяча. Команду будут гнать вперёд, ее собственны болельщики. Свой мяч чемпион Азербайджана вполне может забить и в ответном поединке против «Олимпии».

Ставка: Фора «Карабаха» (-1) с коэффициентом 2.16.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча. Прошлый поединок прошел с двумя голами. Так что команды могут сыграть лучше в защите, чем в нападении и в ответной игре.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.95.