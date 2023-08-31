«Ференцварош» сыграет на своем поле с литовской командой «Жальгирис» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Ференцварош» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

«Ференцварош» одной ногой в групповом этапе Лиги конференций. В финале квалификации венгерский клуб разгромил чемпиона Литвы — «Жальгирис» (4:0).

В составе победителей отличились нападающий Александр Пешич, форвард Барнабас Варга, дубль оформил Адама Траоре.

В третьем по значимости еврокубке УЕФА «Ференцварош» смог преодолеть две стадии отбора, победив ирландский «Шэмрок Роверс» (6:0 — по сумме двух матчей) и мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» (8:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» постепенно поправляет турнирное положение. В 5-м туре «зелёные орлы» разгромили команду «Пакш» (6:1).

После этой победы «Ференцварош» набрал 6 очков и поднялся на 7-е место. К тому же у клуба есть 2 матча в запасе, а это значит, что действующий чемпион Венгрии является теневым лидером.

«Жальгирис»

«Жальгирис» в шаге от вылета из еврокубков, чтобы сохранить прописку в Лиге конференций и попасть в групповй этап турнира, литовскому клубу нужно обыграть «Ференцварош» с разницей в 4 мяча и более.

«Жальгирис» в этом еврокубковом сезоне успел дважды проиграть: в Лиге чемпионов литовцы уступили «Галатасараю» (0:1 — проигрыш в гостях и 2:2 — ничья дома). В Лиге Европы проиграли «Хеккену» из Швеции (0:5 — поражение в гостях и 1:3 — проигрыш дома).

В чемпионате Литвы «Жальгирис» идет на втором месте и отстает от лидера «Паневежиса» на 6 очков.

В 28-м туре внутреннего первенства «Жальгирис» одержал домашнюю победу над командой «Джюгас» (4:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Ференцвароша» можно поставить за 1.29, ничью оценивают в 5.75, а на победу «Жальгириса» — в 9.25.

Прогноз: «Ференцварош» дома силен и может ещё раз пройтись катком по литовскому «Жальгирису».

Ставка: Фора «Ференцвароша» (-2) с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.