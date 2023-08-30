«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» снова пытаются закрепиться в АПЛ. Правда, жестокой борьбы за выживание команде явно не избежать.
«Шеффилд Юнайтед» в трех турах чемпионата не набрал ни одного очка. Так что старт однозначно можно оценить как провальный.
Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Эвертон
Предыдущий тур также выдался неудачным. «Шеффилд Юнайтед» дал бой «Манчестер Сити», но в итоге покинул поле на щите (1:2).
«Клинки» давно слывут кубковой командой. Частенько «Шеффилд Юнайтед» выбивал из кубковых турниров априори более сильных соперников.
И уж точно в этом матче хозяева будут активно атаковать. «Клинкам» любая победа сейчас будет в радость.
«Линкольн»
«Линкольн» является представителем третьего по рангу английского дивизиона. Там команда осела на 4 позиции.
В пяти стартовых турах чемпионата «Линкольн» набрал 10 очков. Очевидно, команда постарается побороться за повышение в классе.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Линкольн» в родных стенах по всем статьям переиграл «Блэкпул» (3:0).
В официальных поединках команда дважды пересекалась с «клинками». Сопернику по разу одолели друг друга.
Наверняка «Линкольн» будет действовать вторым номером. Свои шансы гости явно будут искать в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.38.
На викторию «Линкольна» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.
Наш прогноз — Фора «Шеффилд Юнайтед» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.