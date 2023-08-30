«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Линкольном» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» снова пытаются закрепиться в АПЛ. Правда, жестокой борьбы за выживание команде явно не избежать.

«Шеффилд Юнайтед» в трех турах чемпионата не набрал ни одного очка. Так что старт однозначно можно оценить как провальный.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Эвертон 1X2Новым игрокам 3.053.202.40Бонус$9500

Предыдущий тур также выдался неудачным. «Шеффилд Юнайтед» дал бой «Манчестер Сити», но в итоге покинул поле на щите (1:2).

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«Клинки» давно слывут кубковой командой. Частенько «Шеффилд Юнайтед» выбивал из кубковых турниров априори более сильных соперников.

И уж точно в этом матче хозяева будут активно атаковать. «Клинкам» любая победа сейчас будет в радость.

«Линкольн»

«Линкольн» является представителем третьего по рангу английского дивизиона. Там команда осела на 4 позиции.

В пяти стартовых турах чемпионата «Линкольн» набрал 10 очков. Очевидно, команда постарается побороться за повышение в классе.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Линкольн» в родных стенах по всем статьям переиграл «Блэкпул» (3:0).

В официальных поединках команда дважды пересекалась с «клинками». Сопернику по разу одолели друг друга.

Наверняка «Линкольн» будет действовать вторым номером. Свои шансы гости явно будут искать в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.38.

На викторию «Линкольна» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

«Клинки» априори сильнее соперника , и наверняка воспользуются фактором своего поля.

Наш прогноз — Фора «Шеффилд Юнайтед» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.