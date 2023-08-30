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    Уверенная виктория «клинков»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Линкольном» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Шеффилд Юнайтед
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» снова пытаются закрепиться в АПЛ. Правда, жестокой борьбы за выживание команде явно не избежать.

    «Шеффилд Юнайтед» в трех турах чемпионата не набрал ни одного очка. Так что старт однозначно можно оценить как провальный.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Эвертон

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    Предыдущий тур также выдался неудачным. «Шеффилд Юнайтед» дал бой «Манчестер Сити», но в итоге покинул поле на щите (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Клинки» давно слывут кубковой командой. Частенько «Шеффилд Юнайтед» выбивал из кубковых турниров априори более сильных соперников.

    И уж точно в этом матче хозяева будут активно атаковать. «Клинкам» любая победа сейчас будет в радость.

    «Линкольн»

    «Линкольн» является представителем третьего по рангу английского дивизиона. Там команда осела на 4 позиции.

    В пяти стартовых турах чемпионата «Линкольн» набрал 10 очков. Очевидно, команда постарается побороться за повышение в классе.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Линкольн» в родных стенах по всем статьям переиграл «Блэкпул» (3:0).

    В официальных поединках команда дважды пересекалась с «клинками». Сопернику по разу одолели друг друга.

    Наверняка «Линкольн» будет действовать вторым номером. Свои шансы гости явно будут искать в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Линкольна» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

    «Клинки» априори сильнее соперника, и наверняка воспользуются фактором своего поля.

    Наш прогноз — Фора «Шеффилд Юнайтед» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «клинков»?
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