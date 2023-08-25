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    Команда Роналду добудет уверенную викторию

    «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Фатех» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках финала 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 25 Августа 2023 года
    Al Fateh FC
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Al Fateh FC 21:00 Al Nassr FC Al Nassr FC
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Фатех»

    «Аль-Фатех» начал новый чемпионат довольно продуктивно. В двух стартовых турах команде удалось набрать 4 очка.

    Причем отставание от лидера измеряется двумя пунктами. Да и лидер атак Кристиан Тельо на месте.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Фатех» уверенно расправился с «Аль-Ахдудом» (3:1).

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    Кстати, в той встрече Тельо отличился дублем. Плюс испанец присовокупил к голам еще и результативную передачу. Тягач!

    Очевидно, номинальные хозяева будут стремиться взять очки. Отсиживаться сугубо в обороне команда точно не намерена.

    «Аль-Наср»

    Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Аль-Наср» проиграл в двух первых турах.

    Да и атака команды явно не блещет. В двух матчах игроки «Аль-Насра» отличились всего одним забитым мячом.

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  • 22/08/2023

    • В предыдущем туре чемпионата «Аль-Наср» снова провалился. Дома команда уступила «Аль-Таавуну» (0:2).

    Зато после того Криштиану Роналду и компания прошли в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов. Дома был уверенно обыгран «Аль-Ахли» Дубай (4:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать первым номером. Пора бы команде Роналду начинать побеждать в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Аль-Фатеха» дают — 6.06, ничья оценена — в 4.60.

    Команда Роналду выглядит монолитнее соперника, и явно намерена добыть свою первую викторию в чемпионате.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.

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    «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. Команда Роналду добудет уверенную викторию
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