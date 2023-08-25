«Аль-Фатех» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках финала 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Фатех» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Фатех»

«Аль-Фатех» начал новый чемпионат довольно продуктивно. В двух стартовых турах команде удалось набрать 4 очка.

Причем отставание от лидера измеряется двумя пунктами. Да и лидер атак Кристиан Тельо на месте.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Фатех» уверенно расправился с «Аль-Ахдудом» (3:1).

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Кстати, в той встрече Тельо отличился дублем. Плюс испанец присовокупил к голам еще и результативную передачу. Тягач!

Очевидно, номинальные хозяева будут стремиться взять очки. Отсиживаться сугубо в обороне команда точно не намерена.

«Аль-Наср»

Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Аль-Наср» проиграл в двух первых турах.

Да и атака команды явно не блещет. В двух матчах игроки «Аль-Насра» отличились всего одним забитым мячом.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Наср» снова провалился. Дома команда уступила «Аль-Таавуну» (0:2).

Зато после того Криштиану Роналду и компания прошли в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов. Дома был уверенно обыгран «Аль-Ахли» Дубай (4:2).

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать первым номером. Пора бы команде Роналду начинать побеждать в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.45.

На викторию «Аль-Фатеха» дают — 6.06, ничья оценена — в 4.60.

Команда Роналду выглядит монолитнее соперника , и явно намерена добыть свою первую викторию в чемпионате.

Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.