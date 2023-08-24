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    «Фиорентина» снова выиграет без помощи Кокорина?

    «Рапид» Вена — «Фиорентина». Ставка (к. 2.09) и прогноз на Лигу конференций 24 августа 2023 года

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    Александр Кокорин
    «Фиорентина» сыграет на выезде против венского «Рапида» в рамках первого матча решающего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. «Рапид» Вена — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Рапид Вена
  • Вена
    •  Рапид Вена 20:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Рапид»

    «Рапид» в предыдущем раунде выиграл по сумме двух матчей у венгерского «Дебрецена».

    И здесь интересно, что дома австрийцы так и не смогли вскрыть ворота соперника, а на выезде отгрузили ему пять мячей.

    Коэффициенты матча Рапид Вена — Фиорентина

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    Через несколько после этого «Рапид» снова выиграл со счетом 5:0, разбив на своем поле «Блау-Вайс Линц» в рамках Бундеслиги.

    В новом чемпионате венский клуб провел четыре матча, в которых набрал семь очков. «Рапид» не смог выиграть у ЛАСК (1:1) и «Хартберга» (0:1).

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» тем временем попала в квалификацию третьего по значимости еврокубка после дисквалификации «Ювентуса».

    Интересная, конечно, судьба у финалиста предыдущего розыгрыша Лиги Европы. Клуб из Флоренции проиграл в решающем матче лондонскому «Вест Хэму» (1:2).

    В прошлую субботу «Фиорентина» одержала разгромную победу над «Дженоа» (4:1) в первом туре Серии А.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Все вопросы были закрыты еще до перерыва. В первом тайме команда Винченцо Итальяно отгрузила в ворота генуэзской команды три мяча. Александр Кокорин провел весь матч в запасе.

    Прогноз и ставка

    На «Рапид» в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Фиорентины» — за 1.63.

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    Если судить по недавнему матчу «Фиорентины» в Серии А, то вполне логично предположить, что у «Рапида» даже на своем поле минимальные шансы добиться положительного результата.

    Возможно, хозяева смогут забить, но итоговый счет вряд ли будет в их пользу. Но на гол «Рапид» вполне может рассчитывать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 а 2.09.

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    «Рапид» Вена — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» снова выиграет без помощи Кокорина?
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