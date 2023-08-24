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    «Поросята» быстро добьются своего!

    «Депортиво Перейра» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво Перейра» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    «Депортиво Перейра» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес. Матч пройдет 24 августа, начало — в 03:30 мск. «Депортиво Перейра» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Депортиво Перейра»

    Эта команда проводит отнюдь не блестящий сезон. В чемпионате Колумбии «Депортиво Перейра» находится лишь на 14 месте в таблице.

    В 6 матчах своего чемпионата команда победила лишь однажды. При этом забить удалось всего четыре мяча в ворота соперников.

    В своем предыдущем поединке команда добыла желанную викторию. Дома был разгромлен «Хагуарес Кордоба» (3:0).

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    До того команда прошла в 1/4 финала Кубка Колумбии. Ей удалось в двух матчах переиграть «Тигрес» — оба раза по 1:0.

    «Депортиво Перейра» имеет проблемы с реализацией. При этом и оборону команды едва ли можно назвать непроходимой.

    «Палмейрас»

    «Поросята» сейчас идут на 2 месте в чемпионате Бразилии. Правда, отставание от лидера более чем внушительное — 11 очков.

    Причем «Палмейрас» выиграл ровно в половине своих матчей. В 20 матчах команда одержала 10 побед.

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    • А вот свой последний поединок команда провела удачно. «Палмейрас» уверенно переиграл скромную «Куябу» (2:0).

    Причем до того «поросята» переиграли еще и «Крузейро» (1:0). Да и вообще, команда не пропускает уже на протяжении трех матчей кряду.

    И уж точно «Палмейрас» постарается максимально быстро решить исход встречи. Потенциал у бразильцев явно повыше, чем у оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Депортиво Перейра» дают — 4.77, ничья оценена — в 3.54.

    «Палмейрас» наверняка настроен максимально быстро взломать оборонительные порядки соперника.

    Наш прогноз — Победа «Палмейраса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Депортиво Перейра» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Поросята» быстро добьются своего!
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