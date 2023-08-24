«Депортиво Перейра»
Эта команда проводит отнюдь не блестящий сезон. В чемпионате Колумбии «Депортиво Перейра» находится лишь на 14 месте в таблице.
В 6 матчах своего чемпионата команда победила лишь однажды. При этом забить удалось всего четыре мяча в ворота соперников.
В своем предыдущем поединке команда добыла желанную викторию. Дома был разгромлен «Хагуарес Кордоба» (3:0).
До того команда прошла в 1/4 финала Кубка Колумбии. Ей удалось в двух матчах переиграть «Тигрес» — оба раза по 1:0.
«Депортиво Перейра» имеет проблемы с реализацией. При этом и оборону команды едва ли можно назвать непроходимой.
«Палмейрас»
«Поросята» сейчас идут на 2 месте в чемпионате Бразилии. Правда, отставание от лидера более чем внушительное — 11 очков.
Причем «Палмейрас» выиграл ровно в половине своих матчей. В 20 матчах команда одержала 10 побед.
А вот свой последний поединок команда провела удачно. «Палмейрас» уверенно переиграл скромную «Куябу» (2:0).
Причем до того «поросята» переиграли еще и «Крузейро» (1:0). Да и вообще, команда не пропускает уже на протяжении трех матчей кряду.
И уж точно «Палмейрас» постарается максимально быстро решить исход встречи. Потенциал у бразильцев явно повыше, чем у оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.78.
На викторию «Депортиво Перейра» дают — 4.77, ничья оценена — в 3.54.
«Палмейрас»
Наш прогноз — Победа «Палмейраса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.