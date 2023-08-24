«Балкани» сыграет против белорусского БАТЭ в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «Балкани» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балкани»

«Балкани» выдает шестиматчевую победную серию. В нее входят успешные матчи квалификации Лиги конференций против «Ларна» (3:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях) и «Линкольна» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

А начинал клуб «Балкани» с квалификации Лиги чемпионов, в первом раунде чемпион Косово проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (2:0 — победа дома и 0:4 поражение в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

«Балкани» с двух побед стартовал в чемпионате Косово. В гостях была обыграна «Лирия» (1:0), а дома «Ферроникели» (2:0).

БАТЭ

БАТЭ не может выиграть в еврокубках уже четыре матча. Снчала белорусский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив кипрскому «Арису» (3:5 — проигрыш дома и 2:6 — фиаско в гостях).

Было и поражение в Лиге Европы от молдавского «Шерифа» (2:2 — ничья дома и 1:5 — проигрыш в гостях).

В чемпионате Белоруссии БАТЭ занимает 7 место, в активе команды 22 очка. Поединок 16 тура против «Гомеля» был перенесен в связи с участием БАТЭ в квалификации Лиги Европы. Также на поздний срок отложили матчи с командами «Энергетик-БГУ», «Минск» и «Динамо» Минск.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балкани» можно поставить за 1.71, ничью оценивают в 4.00. А на победу БАТЭ — 4.52.

Прогноз: БАТЭ в последнее время стал много пропускать — в среднем по 5 мячей за игру. Так что можно ожидать уверенной победы «Балкани».

Ставка: Фора «Балкани» (-1.5) с коэффициентом 2.75.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.09.