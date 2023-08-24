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    Найдут ли хозяева ключи к воротам БАТЭ?

    «Балкани» — БАТЭ. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Клуж» — «Балкани»
    «Балкани» сыграет против белорусского БАТЭ в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «Балкани» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Балкани
  • Сува-Река
    •  Балкани 21:45 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Балкани»

    «Балкани» выдает шестиматчевую победную серию. В нее входят успешные матчи квалификации Лиги конференций против «Ларна» (3:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях) и «Линкольна» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

    А начинал клуб «Балкани» с квалификации Лиги чемпионов, в первом раунде чемпион Косово проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (2:0 — победа дома и 0:4 поражение в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Балкани» с двух побед стартовал в чемпионате Косово. В гостях была обыграна «Лирия» (1:0), а дома «Ферроникели» (2:0).

    БАТЭ

    БАТЭ не может выиграть в еврокубках уже четыре матча. Снчала белорусский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив кипрскому «Арису» (3:5 — проигрыш дома и 2:6 — фиаско в гостях).

    Было и поражение в Лиге Европы от молдавского «Шерифа» (2:2 — ничья дома и 1:5 — проигрыш в гостях).

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  • Сегодня

    • В чемпионате Белоруссии БАТЭ занимает 7 место, в активе команды 22 очка. Поединок 16 тура против «Гомеля» был перенесен в связи с участием БАТЭ в квалификации Лиги Европы. Также на поздний срок отложили матчи с командами «Энергетик-БГУ», «Минск» и «Динамо» Минск.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балкани» можно поставить за 1.71, ничью оценивают в 4.00. А на победу БАТЭ — 4.52.

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    Прогноз: БАТЭ в последнее время стал много пропускать — в среднем по 5 мячей за игру. Так что можно ожидать уверенной победы «Балкани».

    Ставка: Фора «Балкани» (-1.5) с коэффициентом 2.75.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.09.

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    «Балкани» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Найдут ли хозяева ключи к воротам БАТЭ?
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