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    Очередная мировая?

    «Уэска» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Испании, 21 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Тенерифе»
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    «Уэска»
    «Уэска» на своем поле сыграет против «Тенерифе» во втором туре Сегунды-2023/24. Поединок состоится 21 августа и начнется в 22:30 по мск. «Уэска» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Августа 2023 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 22:30 Тенерифе Тенерифе
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    «Уэска»

    «Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.

    «Оскенцы» за всю турнирную дистанцию расписали аж 19 мировых результатов за 42 проведенные игры, еще они 11 встреч выиграли и 12 матчей проиграли, забили и пропустили по 36 голов.

    Коэффициенты матча Уэска — Тенерифе

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    В межсезонье «гранатово-синие» провели пять спарринг-встреч. Причем все с испанскими клубами. В этих поединках они победили только раз при трех фиаско и одной ничьей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Новый же чемпионат Сегунды «Уэска» начала с гостевой мировой против «Бургоса» со счетом 1:1, где команды обменялись голами еще в первом тайме.

    «Тенерифе»

    В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

    Островитяне за 42 проведенные игры добыли 14 викторий, причем 12 из них были домашними. Еще 15 встреч коллектив завершил вничью и 13 раз проиграл, разница мячей составила 42:37.

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    «Сине-белые» активно готовились к новому сезону и провели шесть спаррингов, играя только с испанскими командами. В них они дважды победили, раз сыграли вничью и трижды проиграли.

    В первом же туре нового розыгрыша Сегунды «Тенерифе» на своем поле смог минимально выиграть у «Овьедо» со счетом 1:0.

    В прошлом сезоне «Тенерифе» в играх с «Уэской» набрал четыре очка, выиграв 2:0 на своем поле и расписав на выезде мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.75.

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    На викторию «Уэски» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.00.

    В данном противостоянии вновь напрашивается мировой исход, так как и между собой и в целом вообще эти клубы часто играют вничью.

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    «Уэска» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на футбол. Очередная мировая?
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