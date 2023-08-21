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    «Райо Вальекано» продолжит побеждать?

    «Гранада» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Примера, 21 августа 2023 года

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    «Райо Вальекано»
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 августа, начало — в 22:30 мск. «Гранада» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Августа 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 22:30 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Гранада»

    Эта команда прекрасно провела предыдущий сезон. «Гранада» вернулась в Примеру, заняв 1 место в Сегунде.

    Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Гранада» добыла пять побед при одном поражении.

    А вот стартовый тур команде не удался. Правда, поражение от мадридского «Атлетико» (1:3) вышло полностью логичным.

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    Так что теперь «Гранаде» точно нужно набирать очки. Очевидно, что команде предстоит непростая борьба за выживание.

    «Гранада» наверняка постарается разжиться очками. Тем паче, команда не обыгрывала «Райо Вальекано» уже почти 10 лет.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда минувший чемпионат провела скромно. Итоговое 11 место вряд ли можно считать успехом для «Райо Вальекано».

    Вот и в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно. Из пяти спаррингов удалось выиграть только в одном.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Райо Вальекано» уверенно расправился с «Альмерией» (2:0).

    На месте и один из лучших игроков команды Иси Палазон. Опытный хавбек уже открыл счет своим голам в новом сезоне.

    И уж точно «Райо Вальекано» постарается одолеть новичка Примеры. Гости явно будут максимально активными в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.00.

    «Райо Вальекано» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать в этой встрече.

    Наш прогноз — Победа «Райо Вальекано». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    «Гранада» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на футбол. «Райо Вальекано» продолжит побеждать?
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