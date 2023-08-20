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    Смогут ли «Спартак» и «Зенит» выявить сильнейшего?

    «Спартак» — «Зенит». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, РПЛ, 20 августа 2023 года

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    «Спартак»
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 августа, начало — в 19:30 мск. «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Августа 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Спартак»

    Московский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала «красно-белые» смогли на своем поле взять верх над «Оренбургом» (3:2), затем в родных стенах сломили сопротивление калининградской «Балтики» (2:1), после чего на выезде разгромили казанский «Рубин» (4:1).

    Однако в последнем туре спартаковцы уступили «Уралу» из Екатеринбурга. Сейчас столичный коллектив имеет в своем активе девять очков. Команда из Москвы занимает четвертое место в турнирной таблице. Она на три пункта отстает от лидирующего «Краснодара» и на один — от «Урала».

    Коэффициенты матча Спартак — Зенит

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    В Кубке России команда из столицы страны также дважды победила. Сначала коллектив Гильермо Абаскаля взял верх над «Краснодаром» (2:1), а потом оказался сильнее «Пари НН» из Нижнего Новгорода (5:4). «Спартак» лидирует в турнирной таблице своей группы.

    Все прогнозы на РПЛ

    Именно поединок против «Зенита» будет настоящей проверкой на прочность для москвичей. Положительный результат в данном противостоянии точно даст понять, что «Спартак» является претендентом на чемпионство.

    «Зенит»

    Питерский коллектив стартовал в новом сезоне РПЛ с уверенной победы над нижегородским «Пари НН», в ворота которого было отправлено два безответных мяча. После этого также была ничья с «Ростовом» (1:1) и сенсационное поражение от московского «Динамо» (2:3).

    В последней игре команда из Санкт-Петербурга взяла верх над воронежским «Факелом» (2:0). В итоге сейчас сине-бело-голубые набрали семь очков и идут лишь на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять баллов.

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    • Также подопечные Сергея Семака провели два поединка в Кубке России. Сначала команда с берегов Невы в родных стенах переиграл «Ахмат» (2:0), а затем на выезде взял верх над «Крыльями Советов» (1:0). В своей группе питерцы лидируют вместе с «Балтикой».

    Не такого старта ждали от чемпионов России в новом сезоне, но у «Зенита» будет еще много шансов и возможностей для того, чтобы исправить ситуацию. Поединок против «Спартака» — отличный для этого шанс.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартак» предлагают поставить за 2.50.

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    На викторию «Зенита» дают 2.65, ничья оценена в 3.65.

    Наши прогноз и ставка — ничейный результат.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Спартак» и «Зенит» выявить сильнейшего?
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