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    «Шинник» и «Кубань» выдадут шоу

    «Шинник» — «Кубань». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Кубань»
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    «Кубань»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 августа, начало — в 17:00 мск. «Шинник» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Августа 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Шинник»

    Старт первенства ярославцы провели не лучшим образом. Что говорить, если некогда крепкий клуб находится на скромном 12 месте?!

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 5 матчах в воротах ярославцев побывало 8 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде с минимальным счетом был обыгран «Ленинградец».

    Прогнозы на ФНЛ

    До того команда потерпела поражение от «Химок» (1:2). Зато ярославцам удалось переиграть слабенький «Волгарь» (2:1).

    Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться победить. «Шиннику», учитывая непростое турнирное положение, нужно максимально срочно набирать очки.

    «Кубань»

    Эта команда стартовала в первенстве довольно таки блекло. «Кубань» набрала всего 4 очка и осела на 17 строчке турнирной таблицы.

    Команде Александра Григоряна явно не хватает монолитности. Да и с реализацией все печально: всего 3 забитых мяча.

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    • В предыдущем туре «Кубань» потеряла два очка. Дома краснодарца не сумели одолеть саратовский «Сокол» (0:0).

    До того команда Григоряна в родных стенах переиграла «Волгарь» (2:0). Так что кубанцы не пропускают уже в двух матчах кряду.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Да и надежность обороны в последних двух матчах не может не радовать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Кубани» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.46.

    Обе команды будут стремиться улучшить свое турнирное положение, так что стоит ждать от обоих соперников острых атак.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.46.

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    «Шинник» — «Кубань»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Шинник» и «Кубань» выдадут шоу
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