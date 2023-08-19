«Шинник» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 августа, начало — в 17:00 мск. «Шинник» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Старт первенства ярославцы провели не лучшим образом. Что говорить, если некогда крепкий клуб находится на скромном 12 месте?!

Главным бичом команды является слабая оборона. В 5 матчах в воротах ярославцев побывало 8 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде с минимальным счетом был обыгран «Ленинградец».

Прогнозы на ФНЛ

До того команда потерпела поражение от «Химок» (1:2). Зато ярославцам удалось переиграть слабенький «Волгарь» (2:1).

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться победить. «Шиннику», учитывая непростое турнирное положение, нужно максимально срочно набирать очки.

«Кубань»

Эта команда стартовала в первенстве довольно таки блекло. «Кубань» набрала всего 4 очка и осела на 17 строчке турнирной таблицы.

Команде Александра Григоряна явно не хватает монолитности. Да и с реализацией все печально: всего 3 забитых мяча.

В предыдущем туре «Кубань» потеряла два очка. Дома краснодарца не сумели одолеть саратовский «Сокол» (0:0).

До того команда Григоряна в родных стенах переиграла «Волгарь» (2:0). Так что кубанцы не пропускают уже в двух матчах кряду.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Да и надежность обороны в последних двух матчах не может не радовать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 1.90.

На викторию «Кубани» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.46.

Обе команды будут стремиться улучшить свое турнирное положение, так что стоит ждать от обоих соперников острых атак .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.46.