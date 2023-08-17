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    Сможет ли «Валмиера» удивить «Партизани»?

    «Партизани» — «Валмиера». Ставка (к. 2.03) прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    «Партизани» выиграл первый матч
    В четверг, 17 августа албанский «Партизани» на своём поле сыграет против латвийской «Валмиеры». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Партизани» — «Валмиера»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Партизани
  • Тирана
    •  Партизани 21:00 Валмиера Валмиера
  • Валмиера
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    «Партизани»

    Победа со счетом 2:1 на выезде позволяет «Партизани» подходить к ответному матче с неплохим гандикапом, поэтому теперь он может позволить себе даже сыграть вничью.

    «Партизани» в Лиге конференций оказался после неудачной квалификации в Лиге чемпионов. В первом раунде этого турнира чемпион Албании проиграл бронзовому призеру белорусского чемпионата — БАТЭ (1:3 — по сумме двух матчей).

    Потом команда начала свой путь со второй стадии Лиги конференций. На этом этапе отбора «Партизани» добились победы над клубом «Атлетик Эскальдес» (1:0 — победа в гостях и 4:1 — победа дома).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В трех из четырех последних поединков во всех турнирах коллектив выигрывал при одном поражении, поэтому у него хорошая форма.

    «Валмиера»

    В первом матче «Валмиера» потерпела поражение со счетом 1:2 на своем поле. Поэтому теперь ему нужно выигрывать с разницей хотя бы в один гол, чтобы перевести игру в дополнительное время.

    «Валмиера» начала европейскую кампанию с Лиги чемпионов. В первом раунде самого престижного клубного турнира Европы чемпион Латвии уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:4).

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    • В чемпионате Латвии «Валмиера» занимает 4-е место в турнирной таблице, с активом в 38 очков. Предыдущий матч внутреннего первенства «Валмиера» сыграла вничью с «Елгавой» (2:2).

    Коллектив не знает побед два последних матча при одном поражении и одной ничьей, поэтому такая форма не позволяет ей рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Партизани», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Валмиеры» оценивается в 7,13, ничья — в 4,40.

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    В трех последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,88, ведь в пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Партизани» — «Валмиера»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валмиера» удивить «Партизани»?
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