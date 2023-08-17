«Неман»
В первом поединке гродненцы проиграли с минимальным счетом. Единственный мяч был пропущен в середине второго тайма.
«Неман» прошел два раунда квалификации Лиги конференций. Команда последовательно прошла «Вадуц» и мальтийский «Бальцан».
Коэффициенты матча Неман — Целе
А вот в своем чемпионате команда выступает довольно успешно. На текущий момент «Неман» находится на 2 месте в турнирной таблице.
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Вот только преодолеть словенский барьер будет крайне непросто. «Неман» неплохо действует в обороне, но сейчас-то нужно атаковать!
Наверняка белорусы будут активны у ворот оппонента. «Неман» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей.
«Целе»
«Целе» весьма неплохо стартовал в своем чемпионате. В 3 матчах команда смогла добыть 7 очков, находясь на 2 месте.
Причем стоит отметить неплохой уровень реализации у словенцев. В трех поединках чемпионата они отличились 9 раз.
В минувшем туре своего чемпионата «Целе» добыл три очка. Дома была уверенно обыграна скромная «Рогаска» (2:0).
Плюс ко всему, словенцы уже совершили маленькое чудо. В серии пенальти они прошли крепкую португальскую «Виторию Гимарайнш».
Нет сомнений, что в этом матче гости все равно будут действовать с позиции силы. Да и с обороной у словенцев все в порядке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Целе» предлагают — 2.20.
На викторию «Немана» дают — 3.31, ничья оценена — в 3.34.
Словенцы смотрятся сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа «Целе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.