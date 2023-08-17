В четверг, 17 августа «Хеккен» на своём поле сыграет против «Жальгириса». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Хеккен» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хеккен»

В первом матче «Хеккен» одержал победу на выезде со счетом 3:1. Это позволяет ему в ответной игре дома сыграть не только вничью, но и даже проиграть с разницей в один мяч.

Клуб продолжает погоню за «Эльфсборгом» в борьбе за титул чемпиона Швеции — соперников разделяют лишь один балл. В 19 проведенных матчах ироки «Хеккена» набрали 41 пункт.

В последней игре чемпионата футболисты Пер-Матиаса Хёгмо переиграли «Варберг» (2:0), тем самым сохраняя остроту битвы за титул.

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах, а значит хозяева демонстрируют хорошую форму.

«Жальгирис»

В первом матче соперников «Жальгирис» потерпел поражение со счетом 1:3. Поэтому теперь в ответной игре гостям нужно выигрывать с разницей хотя бы в два гола, чтобы перевести судьбу дуэли в дополнительное время.

Клуб дал бой турецкому «Галатасараю» в Лиге чемпионов, проиграв оппоненту лишь в один мяч (0:1 — проигрыш в гостях и 2:2 — ничья дома).

До противостояния с турецким визави, футболисты «Жальгириса» смогли переиграть в первом раунде Лиги чемпионов северомакедонскую «Стругу» (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

Безвыигрышная серия коллектива (пять игр) прервалась в прошлом поединке в рамках литовской лиги, в котором он разгромил дома «Хегельманн Литаунен» (4:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Хеккен», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Жальгириса» оценивается в 6,00, ничья — в 4,50.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,75.

Еще один вариант ставки — «Хеккен» выиграет 1-й тайм и матч за 2,05, ведь хозяева, как явный фаворит, способен реализовать такой сценарий.