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    Остаются ли шансы у «Жальгириса»?

    «Хеккен» — «Жальгирис». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хеккен» — «Жальгирис»
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    «Хеккен» выиграл первый матч
    В четверг, 17 августа «Хеккен» на своём поле сыграет против «Жальгириса». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Хеккен» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Хеккен
  • Гётеборг
    •  Хеккен 20:00 Жальгирис Жальгирис
  • Вильнюс
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    «Хеккен»

    В первом матче «Хеккен» одержал победу на выезде со счетом 3:1. Это позволяет ему в ответной игре дома сыграть не только вничью, но и даже проиграть с разницей в один мяч.

    Клуб продолжает погоню за «Эльфсборгом» в борьбе за титул чемпиона Швеции — соперников разделяют лишь один балл. В 19 проведенных матчах ироки «Хеккена» набрали 41 пункт.

    В последней игре чемпионата футболисты Пер-Матиаса Хёгмо переиграли «Варберг» (2:0), тем самым сохраняя остроту битвы за титул.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах, а значит хозяева демонстрируют хорошую форму.

    «Жальгирис»

    В первом матче соперников «Жальгирис» потерпел поражение со счетом 1:3. Поэтому теперь в ответной игре гостям нужно выигрывать с разницей хотя бы в два гола, чтобы перевести судьбу дуэли в дополнительное время.

    Клуб дал бой турецкому «Галатасараю» в Лиге чемпионов, проиграв оппоненту лишь в один мяч (0:1 — проигрыш в гостях и 2:2 — ничья дома).

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  • 14/07/2023

    • До противостояния с турецким визави, футболисты «Жальгириса» смогли переиграть в первом раунде Лиги чемпионов северомакедонскую «Стругу» (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    Безвыигрышная серия коллектива (пять игр) прервалась в прошлом поединке в рамках литовской лиги, в котором он разгромил дома «Хегельманн Литаунен» (4:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Хеккен», коэффициент на победу которого равен 1,45. Успех «Жальгириса» оценивается в 6,00, ничья — в 4,50.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,75.

    Еще один вариант ставки — «Хеккен» выиграет 1-й тайм и матч за 2,05, ведь хозяева, как явный фаворит, способен реализовать такой сценарий.

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    «Хеккен» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Остаются ли шансы у «Жальгириса»?
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