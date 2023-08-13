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    Монегаски стартуют с виктории?

    «Клермон» — «Монако». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Клермон» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 августа, начало — в 16:00 мск. «Клермон» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Августа 2023 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 16:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Клермон»

    Эта команда весьма неплохо провела предыдущий сезон. «Клермон» завершил его лишь высоком для себя 8 месте в таблице.

    Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Клермон» добыл четыре победы при одном поражении.

    Коэффициенты матча Клермон — Монако

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    Последний спарринг принес команде победу. В контрольной встрече «Клермону» удалось переиграть новичка Лиги 1 «Гавр» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Клермон» проиграл четырежды.

    «Клермон» уж точно будет действовать вторым номером. Между тем, дать бой монегаскам команда вполне способна.

    «Монако»

    Эта команда минувший чемпионат провела ниже своего уровня. «Монако» финишировал на скромном 6 месте в Лиге 1.

    А вот в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно. Например, скромному «Дженоа» монегаски минимально уступили.

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    • Свой предыдущий поединок команда также провела неудачно. «Монако» потерпел поражение от «Баварии» (2:4).

    По составу монегаски выглядят вполне себе мощно. Да и россиянин Александр Головин играет роль одной из первых скрипок.

    И уж точно «Монако» постарается начать чемпионат с виктории. Монегаски потенциально обязаны бороться за высокие места.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Клермона» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.85.

    Несмотря на нерешенные в межсезонье проблемы, «Монако» должен обыгрывать скромного оппонента.

    Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.23.

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    «Клермон» — «Монако»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. Монегаски стартуют с виктории?
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