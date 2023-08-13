«Олесунн»
«Олесунн» является одним из главных претендентов на вылет в текущем сезоне. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Норвегии, набрав 10 очков в 17-ти турах.
В крайнем матче турнира «Олесунну» удалось прервать серию из 4-х поражений подряд. Команда из одноименного города одержала третью победу в сезоне, взяв верх над «Стрёмсгодсетом» (1:0).
Ранее «Олесунн» уступил таким командам, как «Викинг», «Лиллестрём», «Одд» и «Хам-Кам». За этот период подопечные клуб пропустил 13 мячей, а отличиться смог лишь трижды.
У «Олесунна» самая слабая атака в чемпионате. Всего 12 раз команда из одноименного города поразила ворота своих соперников.
«Хам-Кам»
«Хам-Кам» опережает своего ближайшего соперника по матчу на 6 очков. На данный момент на счету команды Хамара 16 баллов и 14-е место в таблице. Клуб идет в зоне стыковых матчей на выбывание.
В июле «Хам-Кам» набрал неплохой ход, одержав три победы подряд. Были повержены «Олесунн», «Сарпсборг» и «Стабек», но затем команда проиграла два матча кряду, опустившись на одну позицию в таблице.
В крайнем туре клуб из Хамара всухую уступил дома «Бранну» (0:2). До этого «Хам-Кам» трижды пропустил от «Лиллестрёма» на чужом поле (1:3).
Подопечные Якоба Микельсена в гостях пропустили больше всех. Команда провела 8 матчей на выезде в текущем сезоне, позволив соперникам в общей сложности 27 раз отличиться забитыми мячами. Кроме того, за данный период «Хам-Кам» лишь однажды смог добыть победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Олесунну». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.05.
Успех «Хам-Кама» оценивается с коэффициентом 3.35, ничья идет за 3.80.
Обе команды слабо проявляют себя в атаке в текущем сезоне. Вполне вероятно, что нас ждет матч с небольшим количеством голов.
Наш прогноз и ставка — ТМ (2,5) с коэффициентом 2.15.
Еще одним вариантом ставки будет Фора (0) на «Хам-Кам» за 2.45.