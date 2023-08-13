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    «Олесунн» и «Хам-Кам» сыграют низовой матч?

    «Олесунн» — «Хам-Кам». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 13 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия
    Прогноз и ставки на «Олесунн» — «Хам-Кам»
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    «Хам-Кам»
    «Олесунн» и «Хам-Кам» сыграют между собой в 18-м туре норвежской Элитсерии. Начало матча — 13 августа в 18:00 по московскому времени. «Олесунн» — «Хам-Кам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олесунн»

    «Олесунн» является одним из главных претендентов на вылет в текущем сезоне. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Норвегии, набрав 10 очков в 17-ти турах.

    В крайнем матче турнира «Олесунну» удалось прервать серию из 4-х поражений подряд. Команда из одноименного города одержала третью победу в сезоне, взяв верх над «Стрёмсгодсетом» (1:0).

    Ранее «Олесунн» уступил таким командам, как «Викинг», «Лиллестрём», «Одд» и «Хам-Кам». За этот период подопечные клуб пропустил 13 мячей, а отличиться смог лишь трижды.

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    У «Олесунна» самая слабая атака в чемпионате. Всего 12 раз команда из одноименного города поразила ворота своих соперников.

    «Хам-Кам»

    «Хам-Кам» опережает своего ближайшего соперника по матчу на 6 очков. На данный момент на счету команды Хамара 16 баллов и 14-е место в таблице. Клуб идет в зоне стыковых матчей на выбывание.

    В июле «Хам-Кам» набрал неплохой ход, одержав три победы подряд. Были повержены «Олесунн», «Сарпсборг» и «Стабек», но затем команда проиграла два матча кряду, опустившись на одну позицию в таблице.

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    • В крайнем туре клуб из Хамара всухую уступил дома «Бранну» (0:2). До этого «Хам-Кам» трижды пропустил от «Лиллестрёма» на чужом поле (1:3).

    Подопечные Якоба Микельсена в гостях пропустили больше всех. Команда провела 8 матчей на выезде в текущем сезоне, позволив соперникам в общей сложности 27 раз отличиться забитыми мячами. Кроме того, за данный период «Хам-Кам» лишь однажды смог добыть победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Олесунну». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.05.

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    Успех «Хам-Кама» оценивается с коэффициентом 3.35, ничья идет за 3.80.

    Обе команды слабо проявляют себя в атаке в текущем сезоне. Вполне вероятно, что нас ждет матч с небольшим количеством голов.

    Наш прогноз и ставка — ТМ (2,5) с коэффициентом 2.15.

    Еще одним вариантом ставки будет Фора (0) на «Хам-Кам» за 2.45.

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    «Олесунн» — «Хам-Кам»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Олесунн» и «Хам-Кам» сыграют низовой матч?
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