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    Француженки одолеют австралиек

    Австралия (жен) — Франция (жен). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, женский чемпионат мира, 12 августа 2023 года

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    Женская сборная Франции
    Австралия (жен) сыграет на своем поле с Францией (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 12 августа, начало — в 10:00 мск. Австралия (жен) — Франция (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австралия (жен)

    Эта команда неплохо атакует, благодаря чему выиграла свою группу. Австралийки набрали 6 очков, опередив женскую сборную Нигерии.

    В трех матчах группового этапа команда настреляла 7 мячей. Правда, в свои ворота было пропущено 3 мяча.

    Вот и в предыдущем раунде команда уверенно победила. Австралия (жен) уверенно переиграла датчанок (2:0).

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    Поединки с француженками для команды проходят традиционно натужно. Из четырех очных встреч выиграно две при двух коллизиях.

    В этом поединке австралийки явно не собираются лишь отсиживаться в обороне. Свои моменты у ворот соперниц они должны создать.

    Франция (жен)

    Женская сборная Франции также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 1 место, опередив женские сборные Ямайки и Бразилии.

    В трех турах группового этапа Франция (жен) набрала 7 очков. Причем команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

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    • В предыдущем раунде турнира Франция (жен) добыла уверенную викторию. «Трехцветные» учинили разгром марокканкам (4:0).

    Француженки постепенно прибавляют по ходу турнира. Особенно это касается пресловутой реализации голевых моментов.

    Нет сомнений, что в этой встрече Франция (жен) будет активно атаковать. Класс команды явно повыше, чем класс оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции (жен) предлагают — 2.20.

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    На викторию Австралии (жен) дают — 3.76, ничья оценена — в 3.29.

    Француженки уже продемонстрировали свою силу в предыдущих поединках, и наверняка еще способны прибавлять.

    Наш прогноз — Победа Франции (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.

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    Австралия (жен) — Франция (жен): прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. Француженки одолеют австралиек
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