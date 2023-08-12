Австралия (жен)
Эта команда неплохо атакует, благодаря чему выиграла свою группу. Австралийки набрали 6 очков, опередив женскую сборную Нигерии.
В трех матчах группового этапа команда настреляла 7 мячей. Правда, в свои ворота было пропущено 3 мяча.
Вот и в предыдущем раунде команда уверенно победила. Австралия (жен) уверенно переиграла датчанок (2:0).
Поединки с француженками для команды проходят традиционно натужно. Из четырех очных встреч выиграно две при двух коллизиях.
В этом поединке австралийки явно не собираются лишь отсиживаться в обороне. Свои моменты у ворот соперниц они должны создать.
Франция (жен)
Женская сборная Франции также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 1 место, опередив женские сборные Ямайки и Бразилии.
В трех турах группового этапа Франция (жен) набрала 7 очков. Причем команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
В предыдущем раунде турнира Франция (жен) добыла уверенную викторию. «Трехцветные» учинили разгром марокканкам (4:0).
Француженки постепенно прибавляют по ходу турнира. Особенно это касается пресловутой реализации голевых моментов.
Нет сомнений, что в этой встрече Франция (жен) будет активно атаковать. Класс команды явно повыше, чем класс оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции (жен) предлагают — 2.20.
На викторию Австралии (жен) дают — 3.76, ничья оценена — в 3.29.
Наш прогноз — Победа Франции (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.