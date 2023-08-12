Австралия (жен) сыграет на своем поле с Францией (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 12 августа, начало — в 10:00 мск. Австралия (жен) — Франция (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия (жен)

Эта команда неплохо атакует, благодаря чему выиграла свою группу. Австралийки набрали 6 очков, опередив женскую сборную Нигерии.

В трех матчах группового этапа команда настреляла 7 мячей. Правда, в свои ворота было пропущено 3 мяча.

Вот и в предыдущем раунде команда уверенно победила. Австралия (жен) уверенно переиграла датчанок (2:0).

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Поединки с француженками для команды проходят традиционно натужно. Из четырех очных встреч выиграно две при двух коллизиях.

В этом поединке австралийки явно не собираются лишь отсиживаться в обороне. Свои моменты у ворот соперниц они должны создать.

Франция (жен)

Женская сборная Франции также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 1 место, опередив женские сборные Ямайки и Бразилии.

В трех турах группового этапа Франция (жен) набрала 7 очков. Причем команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

В предыдущем раунде турнира Франция (жен) добыла уверенную викторию. «Трехцветные» учинили разгром марокканкам (4:0).

Француженки постепенно прибавляют по ходу турнира. Особенно это касается пресловутой реализации голевых моментов.

Нет сомнений, что в этой встрече Франция (жен) будет активно атаковать. Класс команды явно повыше, чем класс оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции (жен) предлагают — 2.20.

На викторию Австралии (жен) дают — 3.76, ничья оценена — в 3.29.

Француженки уже продемонстрировали свою силу в предыдущих поединках , и наверняка еще способны прибавлять.

Наш прогноз — Победа Франции (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.