Япония (жен) сыграет на своем поле со Швецией (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 11 августа, начало — в 10:30 мск. Япония (жен) — Швеция (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония (жен)

Эта команда уже стала одним из открытий турнира. Японки уверенно выиграли свои группу, набрав максимум очков.

В трех матчах группового этапа японки забили 11 мячей. При этом в свои ворота команда не пропустила ни разу.

Вот и в предыдущем раунде команда уверенно победила. Япония (жен), хоть и пропустила свой первый гол на Мундиале, но все-таки победила норвежек (3:1).

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В составе команды стоит отметить ее лидера атак Хинату Миязаву. В ее активе уже 5 голов в финальном турнире женского чемпионата мира.

В этом поединке японки постараются сыграть на своих козырях. Азиатки прилично выглядят в атаке, да и обороняются надежно.

Швеция (жен)

Женская сборная Швеции также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 1 место, опередив сильные женские сборные ЮАР, Италии и Аргентины.

В трех турах группового этапа Швеция (жен) набрала 9 очков. Причем команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

В предыдущем раунде турнира Швеция (жен) прошла сложнейший барьер. Американок удалось обыграть в серии послематчевых пенальти.

Радует своей надежностью оборона нидерландок. Пока прорвать ее, да и то лишь один раз, смогли лишь южноафриканки.

Нет сомнений, что в этой встрече Швеция (жен) будут рассчитывать на надежность собственных тылов. Впрочем, свои шансы у ворот соперниц скандинавки должны получить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии (жен) предлагают — 2.25.

На викторию Швеции (жен) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

Шведки уже продемонстрировали свою силу в предыдущих поединках , и наверняка постараются продлить успешную серию.

Наш прогноз — Проход Швеции (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.