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    В полуфинал проследуют шведки?

    Япония (жен) — Швеция (жен). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, женский чемпионат мира, 11 августа 2023 года

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    Женская сборная Швеции
    Япония (жен) сыграет на своем поле со Швецией (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 11 августа, начало — в 10:30 мск. Япония (жен) — Швеция (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Япония (жен)

    Эта команда уже стала одним из открытий турнира. Японки уверенно выиграли свои группу, набрав максимум очков.

    В трех матчах группового этапа японки забили 11 мячей. При этом в свои ворота команда не пропустила ни разу.

    Вот и в предыдущем раунде команда уверенно победила. Япония (жен), хоть и пропустила свой первый гол на Мундиале, но все-таки победила норвежек (3:1).

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    В составе команды стоит отметить ее лидера атак Хинату Миязаву. В ее активе уже 5 голов в финальном турнире женского чемпионата мира.

    В этом поединке японки постараются сыграть на своих козырях. Азиатки прилично выглядят в атаке, да и обороняются надежно.

    Швеция (жен)

    Женская сборная Швеции также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 1 место, опередив сильные женские сборные ЮАР, Италии и Аргентины.

    В трех турах группового этапа Швеция (жен) набрала 9 очков. Причем команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

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    • В предыдущем раунде турнира Швеция (жен) прошла сложнейший барьер. Американок удалось обыграть в серии послематчевых пенальти.

    Радует своей надежностью оборона нидерландок. Пока прорвать ее, да и то лишь один раз, смогли лишь южноафриканки.

    Нет сомнений, что в этой встрече Швеция (жен) будут рассчитывать на надежность собственных тылов. Впрочем, свои шансы у ворот соперниц скандинавки должны получить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии (жен) предлагают — 2.25.

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    На викторию Швеции (жен) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

    Шведки уже продемонстрировали свою силу в предыдущих поединках, и наверняка постараются продлить успешную серию.

    Наш прогноз — Проход Швеции (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    Япония (жен) — Швеция (жен): прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. В полуфинал проследуют шведки?
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