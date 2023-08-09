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    Сумеет ли «Динамо» обуздать «быков»?

    «Динамо» — «Краснодар». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок России, 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Краснодар»
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    Константин Тюкавин
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 9 августа, начало — в 20:45 мск. «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 09 Августа 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:45 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Динамо»

    Эта команда не лучшим образом начала новый сезон. Марцелу Личке придется проделать еще немалый фронт работы.

    На текущий момент команда находится на 6 месте в таблице РПЛ. Да и 8 пропущенных мячей в трех матчах свидетельствуют о проблемах в обороне.

    Коэффициенты матча Динамо — Краснодар

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    Минувший тур принес команде первую викторию в сезоне, и какую! «Динамо» на выезде переиграло действующего чемпиона «Зенит» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    А вот в Кубке России команда стартовала неудачно. В Серии послематчевых пенальти москвичи уступили «Пари НН».

    В этом поединке хозяева твердо намерены взять три очка. Да и соперник может предстать не в оптимальном кадровом сочетании.

    «Краснодар»

    Для кубанцев нынешний сезон складывается относительно неплохо. Сейчас «Краснодар» пребывает на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Надежно действует и оборона краснодарцев. В трех стартовых турах чемпионата России команда пропустила всего лишь один раз.

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    • В предыдущем туре «Краснодар» добыл три очка. Дома «быки» с минимальным счетом переиграли «Пари НН».

    Старт в Кубке для команды получился неудачным. Краснодарцы дома уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

    К слову, в предыдущем кубковом поединке был удален лидер команды Эдуард Сперцян. И это не может не ударить по атакующему потенциалу «быков».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Краснодара» дают — 2.97, ничья оценена — в 4.01.

    Последний поединок в исполнении динамовцев оставил приятное впечатление, плюс команда Лички вполне способна прибавлять.

    Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.77.

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    «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Динамо» обуздать «быков»?
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