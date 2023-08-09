«Динамо»
Эта команда не лучшим образом начала новый сезон. Марцелу Личке придется проделать еще немалый фронт работы.
На текущий момент команда находится на 6 месте в таблице РПЛ. Да и 8 пропущенных мячей в трех матчах свидетельствуют о проблемах в обороне.
Коэффициенты матча Динамо — Краснодар
Минувший тур принес команде первую викторию в сезоне, и какую! «Динамо» на выезде переиграло действующего чемпиона «Зенит» (2:3).
А вот в Кубке России команда стартовала неудачно. В Серии послематчевых пенальти москвичи уступили «Пари НН».
В этом поединке хозяева твердо намерены взять три очка. Да и соперник может предстать не в оптимальном кадровом сочетании.
«Краснодар»
Для кубанцев нынешний сезон складывается относительно неплохо. Сейчас «Краснодар» пребывает на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.
Надежно действует и оборона краснодарцев. В трех стартовых турах чемпионата России команда пропустила всего лишь один раз.
В предыдущем туре «Краснодар» добыл три очка. Дома «быки» с минимальным счетом переиграли «Пари НН».
Старт в Кубке для команды получился неудачным. Краснодарцы дома уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:2.
К слову, в предыдущем кубковом поединке был удален лидер команды Эдуард Сперцян. И это не может не ударить по атакующему потенциалу «быков».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.33.
На викторию «Краснодара» дают — 2.97, ничья оценена — в 4.01.
Последний поединок в исполнении динамовцев оставил приятное впечатление, плюс
Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.77.