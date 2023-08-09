«Динамо» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 9 августа, начало — в 20:45 мск. «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Эта команда не лучшим образом начала новый сезон. Марцелу Личке придется проделать еще немалый фронт работы.

На текущий момент команда находится на 6 месте в таблице РПЛ. Да и 8 пропущенных мячей в трех матчах свидетельствуют о проблемах в обороне.

Коэффициенты матча Динамо — Краснодар 1X2Новым игрокам 2.253.852.85Бонус$9500

Минувший тур принес команде первую викторию в сезоне, и какую! «Динамо» на выезде переиграло действующего чемпиона «Зенит» (2:3).

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А вот в Кубке России команда стартовала неудачно. В Серии послематчевых пенальти москвичи уступили «Пари НН».

В этом поединке хозяева твердо намерены взять три очка. Да и соперник может предстать не в оптимальном кадровом сочетании.

«Краснодар»

Для кубанцев нынешний сезон складывается относительно неплохо. Сейчас «Краснодар» пребывает на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.

Надежно действует и оборона краснодарцев. В трех стартовых турах чемпионата России команда пропустила всего лишь один раз.

В предыдущем туре «Краснодар» добыл три очка. Дома «быки» с минимальным счетом переиграли «Пари НН».

Старт в Кубке для команды получился неудачным. Краснодарцы дома уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

К слову, в предыдущем кубковом поединке был удален лидер команды Эдуард Сперцян. И это не может не ударить по атакующему потенциалу «быков».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.33.

На викторию «Краснодара» дают — 2.97, ничья оценена — в 4.01.

Последний поединок в исполнении динамовцев оставил приятное впечатление, плюс команда Лички вполне способна прибавлять .

Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.77.