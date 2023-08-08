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    «Галатасарай» оперативно расправится со словенцами

    «Олимпия» — «Галатасарай». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 8 августа 2023 года

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    Дрис Мертенс
    «Олимпия» Любляна сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 августа, начало — в 22:00 мск. «Олимпия» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Августа 2023 года
    Олимпия
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Олимпия 22:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Олимпия» Любляна

    Словенцы уже совершили настоящую сенсацию. По сумме двух встреч им удалось пройти сильный болгарский «Лудогорец» (3:2).

    Плюс «Олимпия» Любляна уже стартовала в своем чемпионате. По итогам двух сыгранных туров в активе у команды 4 зачетных балла.

    Последний свой матч команда провела успешно. Это была та самая выстраданная победа над болгарами (2:1).

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    До того клуб из Любляны переиграл скромную «Рогуску» (5:0). Так что настроение в стане словенской команды прекрасное.

    И уж наверняка словенцы дадут бой «Галатасараю». «Олимпии» Любляна не впервой творить сенсации.

    «Галатасарай»

    Эта команда пока еще не стартовала в своем чемпионате. «Галатасарай» намеревается повторить чемпионский успех, плюс нужно пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

    Турки имеют качественный подбор игроков. В атаке блистает опытнейший бельгиец Дрис Мертенс, который в свои 36 все еще в полном порядке!

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    • В предыдущем раунд де квалификации «Галатасарай» с трудом прошел литовский барьер. «Жальгирис» удалось обыграть только со второй попытки (2:2, 1:0).

    А вот в летних спаррингах стамбульцы выглядели скромно. Например, австрийскому «Штурму» они уступили со счетом 0:2.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Пора бы чемпиону Турции продемонстрировать свой класс!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Олимпии» Любляна дают — 5.16, ничья оценена — в 4.30.

    Гости явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.

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    «Олимпия» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» оперативно расправится со словенцами
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