«Олимпия» Любляна
Словенцы уже совершили настоящую сенсацию. По сумме двух встреч им удалось пройти сильный болгарский «Лудогорец» (3:2).
Плюс «Олимпия» Любляна уже стартовала в своем чемпионате. По итогам двух сыгранных туров в активе у команды 4 зачетных балла.
Последний свой матч команда провела успешно. Это была та самая выстраданная победа над болгарами (2:1).
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До того клуб из Любляны переиграл скромную «Рогуску» (5:0). Так что настроение в стане словенской команды прекрасное.
И уж наверняка словенцы дадут бой «Галатасараю». «Олимпии» Любляна не впервой творить сенсации.
«Галатасарай»
Эта команда пока еще не стартовала в своем чемпионате. «Галатасарай» намеревается повторить чемпионский успех, плюс нужно пройти в групповой этап Лиги чемпионов.
Турки имеют качественный подбор игроков. В атаке блистает опытнейший бельгиец Дрис Мертенс, который в свои 36 все еще в полном порядке!
В предыдущем раунд де квалификации «Галатасарай» с трудом прошел литовский барьер. «Жальгирис» удалось обыграть только со второй попытки (2:2, 1:0).
А вот в летних спаррингах стамбульцы выглядели скромно. Например, австрийскому «Штурму» они уступили со счетом 0:2.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Пора бы чемпиону Турции продемонстрировать свой класс!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.59.
На викторию «Олимпии» Любляна дают — 5.16, ничья оценена — в 4.30.
Гости явно сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.