«Олимпия» Любляна сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 августа, начало — в 22:00 мск. «Олимпия» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпия» Любляна

Словенцы уже совершили настоящую сенсацию. По сумме двух встреч им удалось пройти сильный болгарский «Лудогорец» (3:2).

Плюс «Олимпия» Любляна уже стартовала в своем чемпионате. По итогам двух сыгранных туров в активе у команды 4 зачетных балла.

Последний свой матч команда провела успешно. Это была та самая выстраданная победа над болгарами (2:1).

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До того клуб из Любляны переиграл скромную «Рогуску» (5:0). Так что настроение в стане словенской команды прекрасное.

И уж наверняка словенцы дадут бой «Галатасараю». «Олимпии» Любляна не впервой творить сенсации.

«Галатасарай»

Эта команда пока еще не стартовала в своем чемпионате. «Галатасарай» намеревается повторить чемпионский успех, плюс нужно пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

Турки имеют качественный подбор игроков. В атаке блистает опытнейший бельгиец Дрис Мертенс, который в свои 36 все еще в полном порядке!

В предыдущем раунд де квалификации «Галатасарай» с трудом прошел литовский барьер. «Жальгирис» удалось обыграть только со второй попытки (2:2, 1:0).

А вот в летних спаррингах стамбульцы выглядели скромно. Например, австрийскому «Штурму» они уступили со счетом 0:2.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Пора бы чемпиону Турции продемонстрировать свой класс!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.59.

На викторию «Олимпии» Любляна дают — 5.16, ничья оценена — в 4.30.

Гости явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.