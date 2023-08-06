«Атлетико» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 августа, начало — в 05:00 мск. «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» в предыдущем сезоне выступил довольно неплохо. «Матрасники» завершили чемпионат Испании на 3 месте.

Нынешним летом команда сыграла три контрольных матча. В них «Атлетико» выиграл только раз при одном поражении.

Коэффициенты матча Атлетико — Севилья 1X2Новым игрокам 2.053.403.70Бонус$9500

Последний контрольный поединок мадридцам не удался. Команда Диего Симеоне так не смогла вскрыть оборону «Реал Сосьедада» (0:0).

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Интересно, что до того команда одолела сильный «Манчестер Сити» (2:1). А вот сборной южнокорейских звезд мадридцы уступили (2:3).

Наверняка в этой встрече «Атлетико» не будет отсиживаться в тылах. Да и последнее очной свидание с севильцами было выиграно (6:1).

«Севилья»

Эта команда провела противоречивый минувший сезон. В Примере севильцы финишировали лишь на 12 месте, зато привычно выиграли Лигу Европы.

Последний контрольный поединок команда провела успешно. «Севилья» в дерби минимально переиграла «Бетис».

Вообще же, «Севилья» заметно изменится в новом сезоне. Состав команды пополнил перспективный французский защитник Лоик Баде.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Севилья» явно желает проверить свои силы на фоне квалифицированного оппонента.

Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Правда, проблемы с организацией атак пока никуда не делись.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 2.09.

На викторию «Севильи» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.45.

«Атлетико» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей , к тому же по игре смотрится выгоднее соперника.

Наш прогноз — Победа «Атлетико». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.