«Русенборг»
В первом поединке норвежцы довольствовались ничьей. Счет 2:2 вполне устроил «Русенборг», и теперь остается лишь победить дома.
После того команда добыла победу в матче чемпионата Норвегии. Дома с трудом был обыгран «Одд» (3:2).
Коэффициенты матча Русенборг — Крузейдерс
Правда, ситуация в чемпионате явно не устраивает столь амбициозный клуб. «Русенборг» сейчас находится лишь на 9 месте в таблице.
Все прогнозы на Лигу конференций
Наверняка норвежцы будут активно атаковать. «Русенборг» постарается быстро найти бреши в обороне соперника.
«Русенборг» твердо мотивирован пройти в следующую стадию Лиги конференций. Да и опыт еврокубковых баталий у норвежцев огромный.
«Крузейдерс»
Эта команда уже успела пройти один раунд в Лиге конференций. «Крузейдерс» сумел выбросить из турнира финскую «Хаку» (2:2, 1:0).
Да и вообще, североирландцы всегда славились своей боевитостью. Вот и в составе «Крузейдерса» имеется ряд интересных исполнителей.
В первом поединке «Крузейдерс» спасся лишь с помощью автогола соперника. Да и преимущество норвежцев вообще было тотальным.
«Крузейдерс» способен выжать свое из контратак. Североирландцы неплохо действуют на втором этаже, что явно поможет при стандартах.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Не исключено, что «Крузейдерс» будет тянуть к серии пенальти.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Русенборга» предлагают — 1.31.
На викторию «Крузейдерса» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.60.
Наш прогноз — Фора «Русенборга» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.