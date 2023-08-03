«Русенборг» сыграет на своем поле с «Крузейдерсом» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «Русенборг» — «Крузейдерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Русенборг»

В первом поединке норвежцы довольствовались ничьей. Счет 2:2 вполне устроил «Русенборг», и теперь остается лишь победить дома.

После того команда добыла победу в матче чемпионата Норвегии. Дома с трудом был обыгран «Одд» (3:2).

Коэффициенты матча Русенборг — Крузейдерс 1X2Новым игрокам 1.305.3010.00Бонус$9500

Правда, ситуация в чемпионате явно не устраивает столь амбициозный клуб. «Русенборг» сейчас находится лишь на 9 месте в таблице.

Все прогнозы на Лигу конференций

Наверняка норвежцы будут активно атаковать. «Русенборг» постарается быстро найти бреши в обороне соперника.

«Русенборг» твердо мотивирован пройти в следующую стадию Лиги конференций. Да и опыт еврокубковых баталий у норвежцев огромный.

«Крузейдерс»

Эта команда уже успела пройти один раунд в Лиге конференций. «Крузейдерс» сумел выбросить из турнира финскую «Хаку» (2:2, 1:0).

Да и вообще, североирландцы всегда славились своей боевитостью. Вот и в составе «Крузейдерса» имеется ряд интересных исполнителей.

В первом поединке «Крузейдерс» спасся лишь с помощью автогола соперника. Да и преимущество норвежцев вообще было тотальным.

«Крузейдерс» способен выжать свое из контратак. Североирландцы неплохо действуют на втором этаже, что явно поможет при стандартах.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Не исключено, что «Крузейдерс» будет тянуть к серии пенальти.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Русенборга» предлагают — 1.31.

На викторию «Крузейдерса» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.60.

Норвежцы явно сильнее соперника , что наверняка постараются доказать с первых минут матча.

Наш прогноз — Фора «Русенборга» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.