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    «Русенборг» учинит разгром североирландцам

    «Русенборг» — «Крузейдерс». Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Русенборг»
    «Русенборг» сыграет на своем поле с «Крузейдерсом» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «Русенборг» — «Крузейдерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Русенборг
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Русенборг 20:00 Крузейдерс Крузейдерс
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Русенборг»

    В первом поединке норвежцы довольствовались ничьей. Счет 2:2 вполне устроил «Русенборг», и теперь остается лишь победить дома.

    После того команда добыла победу в матче чемпионата Норвегии. Дома с трудом был обыгран «Одд» (3:2).

    Коэффициенты матча Русенборг — Крузейдерс

    1X2Новым игрокам
  • 1.305.3010.00Бонус$9500
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    Правда, ситуация в чемпионате явно не устраивает столь амбициозный клуб. «Русенборг» сейчас находится лишь на 9 месте в таблице.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Наверняка норвежцы будут активно атаковать. «Русенборг» постарается быстро найти бреши в обороне соперника.

    «Русенборг» твердо мотивирован пройти в следующую стадию Лиги конференций. Да и опыт еврокубковых баталий у норвежцев огромный.

    «Крузейдерс»

    Эта команда уже успела пройти один раунд в Лиге конференций. «Крузейдерс» сумел выбросить из турнира финскую «Хаку» (2:2, 1:0).

    Да и вообще, североирландцы всегда славились своей боевитостью. Вот и в составе «Крузейдерса» имеется ряд интересных исполнителей.

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    • В первом поединке «Крузейдерс» спасся лишь с помощью автогола соперника. Да и преимущество норвежцев вообще было тотальным.

    «Крузейдерс» способен выжать свое из контратак. Североирландцы неплохо действуют на втором этаже, что явно поможет при стандартах.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Не исключено, что «Крузейдерс» будет тянуть к серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Русенборга» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Крузейдерса» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.60.

    Норвежцы явно сильнее соперника, что наверняка постараются доказать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Фора «Русенборга» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.

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    «Русенборг» — «Крузейдерс»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Русенборг» учинит разгром североирландцам
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