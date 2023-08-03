ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон МаунтМанчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду Remnant IIRemnant II: топ-5 классов, которые идеально подойдут для одиночной кампании «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд
    Все новости спорта

    Сколько «Погонь» забьет «Линфилду»?

    «Погонь» Щецин — «Линфилд». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Погонь» Щецин — «Линфилд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Погонь» — одной ногой в следующем раунде ЛК
    В четверг, 3 августа «Погонь» Щецин на своём поле сыграет против «Линфилда». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Погонь» Щецин — «Линфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Погонь
  • Щецин
    •  Погонь 19:00 Линфилд Линфилд
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Погонь»

    Первый матч завершился рагромом соперника — 5:2. Таким образом, теперь «Погони» достаточно не то, что сыграть вничью, а проиграть с разницей не больше, чем в два гола.

    Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Польши. В первом туре она одолела «Варту» Познань (1:0) на выезде, а во втором — «Видзев» Лодзь (2:1) дома.

    Данная стадия квалификации Лиги конференций — первая для клуба в еврокубках текущего сезона.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл, а в пяти последних встречах одержал три победы, так что у него отличная форма.

    «Линфилд»

    «Линфилд» потерпел разгром в первом матче дома с разницей в три гола, пропустив пять мячей. Теперь он ему нужно победить с разницей в три гола, чтобы хотя бы перевести в дополнительное время.

    Команда минувший чемпионат Северной Ирландии провела не лучшим образом. В итоге она заняла 2 место, пропустив вперед «Ларн». Первенство текущей кампании еще не стартовало.

  • Трансферный дайджест. 25 — 31 июля
  • Неожиданный трансфер Дембеле, новые команды Де Хеа и Фреда, борьба за Райя
  • 31/07/2023

    • Отставание чемпиона составило 6 очков. А вот атака демонстрировала привычно высокую результативность: 75 мячей в 38 матчах.

    На сегодня у коллектива серия поражений из трех поединков кряду, так что у него откровенно провальная серия.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Погонь», коэффициент на победу которой равен 1,37. Успех «Линфилда» оценивается в 8,10, ничья — в 4,90.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    ${Tips1}

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

    ${Tips2}

    Еще один вариант ставки — «Погонь» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,94, ведь в трех последних матчах хозяева выиграли, а в четырех из пяти последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Аргентина (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ямайка (жен) — Бразилия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч 2DROTS — Сахалин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мольде — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хеккен — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Генк — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч АЕК — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Погонь» Щецин — «Линфилд»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Сколько «Погонь» забьет «Линфилду»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры