В четверг, 3 августа «Погонь» Щецин на своём поле сыграет против «Линфилда». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Погонь» Щецин — «Линфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Погонь»

Первый матч завершился рагромом соперника — 5:2. Таким образом, теперь «Погони» достаточно не то, что сыграть вничью, а проиграть с разницей не больше, чем в два гола.

Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Польши. В первом туре она одолела «Варту» Познань (1:0) на выезде, а во втором — «Видзев» Лодзь (2:1) дома.

Данная стадия квалификации Лиги конференций — первая для клуба в еврокубках текущего сезона.

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В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл, а в пяти последних встречах одержал три победы, так что у него отличная форма.

«Линфилд»

«Линфилд» потерпел разгром в первом матче дома с разницей в три гола, пропустив пять мячей. Теперь он ему нужно победить с разницей в три гола, чтобы хотя бы перевести в дополнительное время.

Команда минувший чемпионат Северной Ирландии провела не лучшим образом. В итоге она заняла 2 место, пропустив вперед «Ларн». Первенство текущей кампании еще не стартовало.

Отставание чемпиона составило 6 очков. А вот атака демонстрировала привычно высокую результативность: 75 мячей в 38 матчах.

На сегодня у коллектива серия поражений из трех поединков кряду, так что у него откровенно провальная серия.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Погонь», коэффициент на победу которой равен 1,37. Успех «Линфилда» оценивается в 8,10, ничья — в 4,90.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,98.

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Еще один вариант ставки — «Погонь» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,94, ведь в трех последних матчах хозяева выиграли, а в четырех из пяти последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.