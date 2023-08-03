В четверг, 3 августа «Санта-Колома» на своём поле сыграет против «Сутьески». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 18:00 (мск). «Санта-Колома» — «Сутьеска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санта-Колома»

Первый матч завершился поражением — 0:2. Таким образом, теперь «Санта-Коломе» нужно победить с разницей минимум в два гола на своем поле, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

Команда из Андорры готовится к важным матчем за попадание в Лигу конференций, но игровой практики у «Санта-Коломы» явно меньше, чем у предстоящего соперника.

По итогам чемпионата страны команда заняла 3-е место, оставшись в шаге от зоны еврокубкой. К тому же, «Санта-Колома» дошла до финала Кубка Андорры, проиграв на этой стадии «Интеру Клуб Эскальдесу» (1:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу, в трех — проиграл, а в одном — сыграл вничью, так что его форма оставляет желать лучшего.

«Сутьеска»

Команда из Черногории имеет преимущество в счете перед ответным матчем против «Санта-Коломы». «Сутьеска» считается фаворитом в этой паре, и настроена проходить дальше.

Черногорская команда занял 2-е место в турнирной таблице своего чемпионата. Вот уже 16 матчей подряд «Сутьеска» не проигрывает в официальных встречах.

За этот период команда серьезно разогналась, не замечая соперников. И, похоже, «Санта-Колома» снова попадет под горячую руку даже в ответном поединке.

Если учитывать товарищеские встречи, то коллектив не проигрывает шесть поединков кряду при трех победах и трех ничьих, так что у него действительно хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сутьеску», коэффициент на победу котороЙ равен 2,53. Успех «Санта-Колома» оценивается в 2,69, ничья — в 3,42.

В двух из трех последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Сутьеска» выиграет за 2,53.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,86, ведь в девяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.