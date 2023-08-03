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    Клуб из Андорры совершит сенсацию?

    «Санта-Колома» — «Сутьеска». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Санта-Колома» — «Сутьеска»
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    «Сутьеска» — фаворит матча
    В четверг, 3 августа «Санта-Колома» на своём поле сыграет против «Сутьески». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 18:00 (мск). «Санта-Колома» — «Сутьеска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Санта-Колома
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Санта-Колома 18:00 Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Санта-Колома»

    Первый матч завершился поражением — 0:2. Таким образом, теперь «Санта-Коломе» нужно победить с разницей минимум в два гола на своем поле, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

    Команда из Андорры готовится к важным матчем за попадание в Лигу конференций, но игровой практики у «Санта-Коломы» явно меньше, чем у предстоящего соперника.

    По итогам чемпионата страны команда заняла 3-е место, оставшись в шаге от зоны еврокубкой. К тому же, «Санта-Колома» дошла до финала Кубка Андорры, проиграв на этой стадии «Интеру Клуб Эскальдесу» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу, в трех — проиграл, а в одном — сыграл вничью, так что его форма оставляет желать лучшего.

    «Сутьеска»

    Команда из Черногории имеет преимущество в счете перед ответным матчем против «Санта-Коломы». «Сутьеска» считается фаворитом в этой паре, и настроена проходить дальше.

    Черногорская команда занял 2-е место в турнирной таблице своего чемпионата. Вот уже 16 матчей подряд «Сутьеска» не проигрывает в официальных встречах.

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    • За этот период команда серьезно разогналась, не замечая соперников. И, похоже, «Санта-Колома» снова попадет под горячую руку даже в ответном поединке.

    Если учитывать товарищеские встречи, то коллектив не проигрывает шесть поединков кряду при трех победах и трех ничьих, так что у него действительно хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Сутьеску», коэффициент на победу котороЙ равен 2,53. Успех «Санта-Колома» оценивается в 2,69, ничья — в 3,42.

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    В двух из трех последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Сутьеска» выиграет за 2,53.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,86, ведь в девяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Санта-Колома» — «Сутьеска»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Клуб из Андорры совершит сенсацию?
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