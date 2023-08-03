«Аргентинос Хуниорс»
«Аргентинос Хуниорс» вышел в плей-офф благодаря второму месту в группе, победителями которой стали соотечественники из «Индепендьенте». Позади оказались бразильский «Коринтианс» и уругвайский «Ливерпуль».
Клуб уже завершил выступления в чемпионате Аргентине, где занимает девятое место в турнирной таблице, но может в итоге стать 10-м в случае победы «Годой Крус».
В заключительном туре национального первенства команда потерпела поражение от «Эстудиантеса» (2:3), так что подходит к игре не в лучшем настроении.
До этого поражения коллектив не проигрывал пять поединков кряду при трех поражениях и двух ничьих, поэтому в целом демонстрирует неплохую форму.
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» вышел в плей-офф благодаря победе в группе, где позади оказались аргентинский «Ривер Плейт», перуанский «Спортинг Кристал» и боливийский «Стронгест».
Команда в нынешнем сезоне бразильской Серии А также сражается за высокие места. На данный момент «Флуминенсе» находится на 4-м месте в турнирной таблице.
Он находится аккурат в зоне Кубка Либертадорес, опережая конкурентов лишь по дополнительным показателям. Отставание от лидера «Ботафого» составляет 12 очков, так что вряд ли будет бороться за титул.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две побелы при двух ничьих и двух поражениях — это явно заурядная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Аргентинос Хуниорс», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Флуминенсе» оценивается в 3,14, ничья — в 3,17.
В трех из четырех последних матчей хозяева победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Аргентинос Хуниорс» выиграет за 2,29.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,80, ведь в пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.