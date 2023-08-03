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    Выстоит ли «Флуминенсе» в Аргентине?

    «Аргентинос Хуниорс» — «Флуминенсе». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Кубок Либертадорес, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Флуминенсе»
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    «Аргентинос Хуниорс» — фаворит матча
    «Аргентинос Хуниорс» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:00 мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 03 Августа 2023 года
    Аргентинос Хуниорс
  • Кубок Либертадорес
    •  Аргентинос Хуниорс 01:00 Флуминенсе Флуминенсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Аргентинос Хуниорс»

    «Аргентинос Хуниорс» вышел в плей-офф благодаря второму месту в группе, победителями которой стали соотечественники из «Индепендьенте». Позади оказались бразильский «Коринтианс» и уругвайский «Ливерпуль».

    Клуб уже завершил выступления в чемпионате Аргентине, где занимает девятое место в турнирной таблице, но может в итоге стать 10-м в случае победы «Годой Крус».

    В заключительном туре национального первенства команда потерпела поражение от «Эстудиантеса» (2:3), так что подходит к игре не в лучшем настроении.

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    До этого поражения коллектив не проигрывал пять поединков кряду при трех поражениях и двух ничьих, поэтому в целом демонстрирует неплохую форму.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» вышел в плей-офф благодаря победе в группе, где позади оказались аргентинский «Ривер Плейт», перуанский «Спортинг Кристал» и боливийский «Стронгест».

    Команда в нынешнем сезоне бразильской Серии А также сражается за высокие места. На данный момент «Флуминенсе» находится на 4-м месте в турнирной таблице.

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    • Он находится аккурат в зоне Кубка Либертадорес, опережая конкурентов лишь по дополнительным показателям. Отставание от лидера «Ботафого» составляет 12 очков, так что вряд ли будет бороться за титул.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две побелы при двух ничьих и двух поражениях — это явно заурядная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аргентинос Хуниорс», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Флуминенсе» оценивается в 3,14, ничья — в 3,17.

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    В трех из четырех последних матчей хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Аргентинос Хуниорс» выиграет за 2,29.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,80, ведь в пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Выстоит ли «Флуминенсе» в Аргентине?
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