«Аргентинос Хуниорс» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:00 мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аргентинос Хуниорс»

«Аргентинос Хуниорс» вышел в плей-офф благодаря второму месту в группе, победителями которой стали соотечественники из «Индепендьенте». Позади оказались бразильский «Коринтианс» и уругвайский «Ливерпуль».

Клуб уже завершил выступления в чемпионате Аргентине, где занимает девятое место в турнирной таблице, но может в итоге стать 10-м в случае победы «Годой Крус».

В заключительном туре национального первенства команда потерпела поражение от «Эстудиантеса» (2:3), так что подходит к игре не в лучшем настроении.

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До этого поражения коллектив не проигрывал пять поединков кряду при трех поражениях и двух ничьих, поэтому в целом демонстрирует неплохую форму.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» вышел в плей-офф благодаря победе в группе, где позади оказались аргентинский «Ривер Плейт», перуанский «Спортинг Кристал» и боливийский «Стронгест».

Команда в нынешнем сезоне бразильской Серии А также сражается за высокие места. На данный момент «Флуминенсе» находится на 4-м месте в турнирной таблице.

Он находится аккурат в зоне Кубка Либертадорес, опережая конкурентов лишь по дополнительным показателям. Отставание от лидера «Ботафого» составляет 12 очков, так что вряд ли будет бороться за титул.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две побелы при двух ничьих и двух поражениях — это явно заурядная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аргентинос Хуниорс», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Флуминенсе» оценивается в 3,14, ничья — в 3,17.

В трех из четырех последних матчей хозяева победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Аргентинос Хуниорс» выиграет за 2,29.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,80, ведь в пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.