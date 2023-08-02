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    2DROTS не сможет обыграть «Сахалин»

    2DROTS — «Сахалин». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок России, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на 2DROTS — «Сахалин»
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    2DROTS
    2DROTS сыграет на своем поле с «Сахалином» в рамках 1/16 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 2 августа, начало — в 19:30 мск. 2DROTS — «Сахалин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 02 Августа 2023 года
    2Drots
  • Россия. Кубок
    •  2Drots 19:30 Сахалин Сахалин
  • Россия. Кубок
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    2DROTS

    2DROTS давно находится на слуху у футбольной общественности. Команда как-то даже умудрилась обыграть ЦСКА (2:1), пусть лишь в контрольной встрече.

    В минувшем сезоне команда также брала участие в розыгрыше Кубка России. Тогда она остановилась на стадии 1/16 финала пути регионов.

    Тогда 2DROTS лишь в серии послематчевых пенальти уступил «Текстильщику». Основное же время тогда завершилось вничью (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Нынешним летом команда планомерно готовилась к новой кубковой одиссее. Например, в товарищеском матче был минимально обыгран «Амкал».

    В этом поединке хозяева постараются оказать серьезное сопротивление полпреду второго дивизиона. 2DROTS явно не планирует отсиживаться в тылах.

    «Сахалин»

    Эта команда новый сезон начала вполне прилично. В стартовом туре второго дивизиона сахалинцы набрали 3 очка.

    В первом туре «Сахалин» нанес минимально поражение «Строгино». Единственный мяч в той встрече на счету Даниила Большунова.

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    • Вообще же, «Сахалин» не блещет стабильностью результатов. Команда способна выдать яркий поединок, после чего откровенно провалиться.

    Нет сомнений, что сахалинцам нужно прибавлять во всех игровых компонентах. А уж обыгрывать представителя Медиалиги команда обязана.

    И уж точно «Сахалин» выглядит сильнее соперника. И наверняка полпред второй лиги будет максимально активен в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу 2DROTS предлагают — 1.65.

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    На викторию «Сахалина» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.90.

    Сахалинцы не допустят недооценки соперника, и уж точно не уступят представителю Медиалиги.

    Наш прогноз — Победа «Сахалина» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    2DROTS — «Сахалин»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. 2DROTS не сможет обыграть «Сахалин»
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