2DROTS сыграет на своем поле с «Сахалином» в рамках 1/16 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 2 августа, начало — в 19:30 мск. 2DROTS — «Сахалин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

2DROTS

2DROTS давно находится на слуху у футбольной общественности. Команда как-то даже умудрилась обыграть ЦСКА (2:1), пусть лишь в контрольной встрече.

В минувшем сезоне команда также брала участие в розыгрыше Кубка России. Тогда она остановилась на стадии 1/16 финала пути регионов.

Тогда 2DROTS лишь в серии послематчевых пенальти уступил «Текстильщику». Основное же время тогда завершилось вничью (1:1).

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Нынешним летом команда планомерно готовилась к новой кубковой одиссее. Например, в товарищеском матче был минимально обыгран «Амкал».

В этом поединке хозяева постараются оказать серьезное сопротивление полпреду второго дивизиона. 2DROTS явно не планирует отсиживаться в тылах.

«Сахалин»

Эта команда новый сезон начала вполне прилично. В стартовом туре второго дивизиона сахалинцы набрали 3 очка.

В первом туре «Сахалин» нанес минимально поражение «Строгино». Единственный мяч в той встрече на счету Даниила Большунова.

Вообще же, «Сахалин» не блещет стабильностью результатов. Команда способна выдать яркий поединок, после чего откровенно провалиться.

Нет сомнений, что сахалинцам нужно прибавлять во всех игровых компонентах. А уж обыгрывать представителя Медиалиги команда обязана.

И уж точно «Сахалин» выглядит сильнее соперника. И наверняка полпред второй лиги будет максимально активен в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу 2DROTS предлагают — 1.65.

На викторию «Сахалина» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.90.

Сахалинцы не допустят недооценки соперника, и уж точно не уступят представителю Медиалиги .

Наш прогноз — Победа «Сахалина» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.