«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 31 июля, начало — в 02:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» не столь успешно провел минувший чемпионат Англии. Команда финишировала на скромном 11 месте.

Летом лондонцы сыграли 5 контрольных матчей. В них «Кристал Пэласу» удалось дважды победить при одном паритете.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Севилья 1X2Новым игрокам 3.103.452.30Бонус$9500

Последний спарринг не принес команде положительных эмоций. Лондонцы уступили «Мильонариосу» со счетом 1:2.

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«Кристал Пэлас» в летнее межсезонье выглядит не столь ярко. Чего только стоит поражение от скромного «Барнета»?!

Наверняка в этой встрече «Кристал Пэлас» не будет отсиживаться в тылах. Да и дать бой крепким севильцам команда явно постарается.

«Севилья»

Минувший сезон оставил двоякие впечатления от выступлений севильцев. С одной стороны скромное 12 место в Примере, с другой — выигранная Лига Европа.

В новом сезоне севильцы предстанут в заметно обновленном виде. Впрочем, на месте стержневые игроки. Такие, как Иван Ракитич.

Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Например, в последнем спарринге «Севилья» уступила скромному «Магдебургу» (1:3).

До того была коллизия в матче с «Ганзой» (1:2). А вот обыгрывает команда пока лишь очень скромных оппонентов.

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Пора бы севильцам прибавлять, особенно в свете последних неудач.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Севильи» предлагают — 2.31.

На викторию «Кристал Пэласа» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.60.

Севильцы явно постараются прибавить в плане реализации , тем паче, соперник не столь убедительно выглядит в летних спаррингах.

Наш прогноз — Победа «Севильи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.82.