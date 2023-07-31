«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» не столь успешно провел минувший чемпионат Англии. Команда финишировала на скромном 11 месте.
Летом лондонцы сыграли 5 контрольных матчей. В них «Кристал Пэласу» удалось дважды победить при одном паритете.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Севилья
Последний спарринг не принес команде положительных эмоций. Лондонцы уступили «Мильонариосу» со счетом 1:2.
«Кристал Пэлас» в летнее межсезонье выглядит не столь ярко. Чего только стоит поражение от скромного «Барнета»?!
Наверняка в этой встрече «Кристал Пэлас» не будет отсиживаться в тылах. Да и дать бой крепким севильцам команда явно постарается.
«Севилья»
Минувший сезон оставил двоякие впечатления от выступлений севильцев. С одной стороны скромное 12 место в Примере, с другой — выигранная Лига Европа.
В новом сезоне севильцы предстанут в заметно обновленном виде. Впрочем, на месте стержневые игроки. Такие, как Иван Ракитич.
Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Например, в последнем спарринге «Севилья» уступила скромному «Магдебургу» (1:3).
До того была коллизия в матче с «Ганзой» (1:2). А вот обыгрывает команда пока лишь очень скромных оппонентов.
Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Пора бы севильцам прибавлять, особенно в свете последних неудач.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Севильи» предлагают — 2.31.
На викторию «Кристал Пэласа» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Победа «Севильи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.82.