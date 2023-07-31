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    «Севилья» наконец-то победит?!

    «Кристал Пэлас» — «Севилья». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2023 года

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    Иван Ракитич
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 31 июля, начало — в 02:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2023 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 02:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» не столь успешно провел минувший чемпионат Англии. Команда финишировала на скромном 11 месте.

    Летом лондонцы сыграли 5 контрольных матчей. В них «Кристал Пэласу» удалось дважды победить при одном паритете.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Севилья

    1X2Новым игрокам
  • 3.103.452.30Бонус$9500
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    Последний спарринг не принес команде положительных эмоций. Лондонцы уступили «Мильонариосу» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    «Кристал Пэлас» в летнее межсезонье выглядит не столь ярко. Чего только стоит поражение от скромного «Барнета»?!

    Наверняка в этой встрече «Кристал Пэлас» не будет отсиживаться в тылах. Да и дать бой крепким севильцам команда явно постарается.

    «Севилья»

    Минувший сезон оставил двоякие впечатления от выступлений севильцев. С одной стороны скромное 12 место в Примере, с другой — выигранная Лига Европа.

    В новом сезоне севильцы предстанут в заметно обновленном виде. Впрочем, на месте стержневые игроки. Такие, как Иван Ракитич.

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    • Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Например, в последнем спарринге «Севилья» уступила скромному «Магдебургу» (1:3).

    До того была коллизия в матче с «Ганзой» (1:2). А вот обыгрывает команда пока лишь очень скромных оппонентов.

    Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Пора бы севильцам прибавлять, особенно в свете последних неудач.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Севильи» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Кристал Пэласа» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.60.

    Севильцы явно постараются прибавить в плане реализации, тем паче, соперник не столь убедительно выглядит в летних спаррингах.

    Наш прогноз — Победа «Севильи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.82.

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    «Кристал Пэлас» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. «Севилья» наконец-то победит?!
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