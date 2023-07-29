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    «Волеренга» не пощадит оборону «Саннефьорда»

    «Волеренга» — «Саннефьорд». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 29 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Волеренга
    Прогноз и ставки на «Волеренга» — «Саннефьорд»
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    «Волеренга»
    «Волеренга» в 16-м туре норвежской Элитсерии сыграет дома против «Саннефьорда». Начало матча — 29 июля в 16:30 по московскому времени. «Волеренга» — «Саннефьорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Волеренга»

    В середине июля «Волеренга» выбила из Кубка Норвегии действующих обладателей трофея — «Бранн» (3:2). Но после этого успеха дела у команды складываются не лучшим образом.

    Два последних матча в чемпионате «Волеренга» проиграла с общим счетом 1:6. Клуб из столицы Норвегии крупно уступил дома «Мольде» (0:4), а затем на выезде не смог справиться с «Оддом» (1:2).

    Матч крайнего тура «Волеренга» доигрывала в меньшинстве. После удаления на 79-й минуте при счете 1:1 Хеденстада гости спустя две минуты пропустили гол, который определил исход встречи.

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент «Волеренга» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице, набрав 11 очков в 14-ти матчах. Стоит отметить, что у команды из Осло худший результат в домашних играх. В 7-ми матчах на родной арене «Волеренга» один раз выиграла и потерпела 6 поражений.

    «Саннефьорд»

    Последние матчи с участием этой команды получаются крайне результативными. Зрители увидели множество забитых мячей во встречах «Саннефьорда» с «Будё-Глимт» (2:5), «Лиллестрёмом» (2:4), «Сарпсборгом» (1:6) и «Хёугесунном» (2:3).

    Правда во всех этих встречах команда из одноименного города осталась ни с чем. Особняком стоит матч 13-го тура против «Стабека», в котором ни одна из команд не смогла отличиться забитым голом (0:0). Это набранное очко стало первым и единственным для «Саннефьорда» в пяти крайних турах.

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    • Сейчас «ребята» занимают предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице. «Саннефьорд» отстает от своего ближайшего соперника по матчу на один балл и имеет отличную возможность опередить своего конкурента в предстоящей встрече.

    Всего в 14-ти турах эта команда набрала 10 баллов, одержав при этом 2 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев 8 поражений.

    Прогноз и ставки

    «Волеренга» является фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.50.

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    Успех «Саннефьорда» оценивается с коэффициентом 6.00, ничья идет за 4.60.

    «Саннефьорд» в 5-ти последних выездных матчах пропустил 19 мячей.

    Наш прогноз и ставка — ИТБ1 (2,5) с коэффициентом 2.50.

    «Волеренга» обыграла своего соперника в 5-ти из 6-ти последних очных матчах. Также можно рассмотреть ставку на победу хозяев поля с форой (-1,5) за 2.30.

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    «Волеренга» — «Саннефьорд»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Волеренга» не пощадит оборону «Саннефьорда»
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