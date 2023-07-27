«Железничар»
«Железничар» — бронзовый призёр чемпионата Боснии и Герцеговины. После проведенных во внутреннем перевенстве 33 игр, команда набрала 53 очка. Выше в турнирной таблице оказались серебряный призёр «Борац» и действующий чемпион «Зриньски».
Новый сезон в чемпионате стартует в субботу, 29 июля. В этот день «Железничар» примет на свом поле команду «Игман».
Коэффициенты матча Железничар Сараево — Нефтчи
На предудыщей стадии квалификации Лиги конференций «Железничар» выбил из турнира минское «Динамо» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).
Три года без еврокубков — именно столько провел «Железничар» без международных матчей. Тогда в 2020 «Железничар» провёл всего одну игру в рамках квалификации Лиги Европы. Боснийцы проиграли израильскому коллективу «Маккаби» Хайфа (1:3).
«Нефтчи»
«Нефтчи» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, команда миновала первый раунд и стартует с тура второго квалификации Лиги конференций.
В прошлом евросезоне азербайджанский коллектив дошел до 3-го отборочного раунда, обыграв кипрский «Арис» (3:0 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях). Потом была неудачная дуэль с австрийским «Рапидом» (2:3 — проигрыш в дополнительное время).
«Нефтчи» не может выиграть уже пять матчей подряд. Команда проиграла в товарищеских матчах со «Спартаком» (0:2), «Фенербахче» (0:1), «Црвеной Звездой» (0:4) и «Зенитом» (1:3).
Проиграл «Нефтчи» и в матче Кубка Азербайджана с «Габалой» (0:1 — в дополнительное время).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Железничара» можно поставить за 2.38, ничью оценивают в 3.25. А на победу «Нефтчи» — 3.03.
Прогноз: «Нефтчи» в последних играх мало забивает и много пропускает. Так что у «Железничара» есть все шансы добиться победы в предстоящей игре.
Ставка: Победа «Железничара» коэффициентом 2.38.
Альтернативный прогноз: «Железничар» не просто может выиграть матч, но и способен сохранить собственные ворота на замке, так как у «Нефтчи» хромает реализация моментов.
Альтернативная ставка: «Железничар» не пропустит с коэффициентом 1.87.