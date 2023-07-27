В четверг, 27 июля «Железничар» на своём поле сыграет против «Нефтчи». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Железничар» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Железничар»

«Железничар» — бронзовый призёр чемпионата Боснии и Герцеговины. После проведенных во внутреннем перевенстве 33 игр, команда набрала 53 очка. Выше в турнирной таблице оказались серебряный призёр «Борац» и действующий чемпион «Зриньски».

Новый сезон в чемпионате стартует в субботу, 29 июля. В этот день «Железничар» примет на свом поле команду «Игман».

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На предудыщей стадии квалификации Лиги конференций «Железничар» выбил из турнира минское «Динамо» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

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Три года без еврокубков — именно столько провел «Железничар» без международных матчей. Тогда в 2020 «Железничар» провёл всего одну игру в рамках квалификации Лиги Европы. Боснийцы проиграли израильскому коллективу «Маккаби» Хайфа (1:3).

«Нефтчи»

«Нефтчи» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, команда миновала первый раунд и стартует с тура второго квалификации Лиги конференций.

В прошлом евросезоне азербайджанский коллектив дошел до 3-го отборочного раунда, обыграв кипрский «Арис» (3:0 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях). Потом была неудачная дуэль с австрийским «Рапидом» (2:3 — проигрыш в дополнительное время).

«Нефтчи» не может выиграть уже пять матчей подряд. Команда проиграла в товарищеских матчах со «Спартаком» (0:2), «Фенербахче» (0:1), «Црвеной Звездой» (0:4) и «Зенитом» (1:3).

Проиграл «Нефтчи» и в матче Кубка Азербайджана с «Габалой» (0:1 — в дополнительное время).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Железничара» можно поставить за 2.38, ничью оценивают в 3.25. А на победу «Нефтчи» — 3.03.

Прогноз: «Нефтчи» в последних играх мало забивает и много пропускает. Так что у «Железничара» есть все шансы добиться победы в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Железничара» коэффициентом 2.38.

Альтернативный прогноз: «Железничар» не просто может выиграть матч, но и способен сохранить собственные ворота на замке, так как у «Нефтчи» хромает реализация моментов.

Альтернативная ставка: «Железничар» не пропустит с коэффициентом 1.87.