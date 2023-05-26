«Судува» сыграет на своем поле с «Джюгас Тельшяй» в рамках 15-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 26 мая, начало — в 18:00 мск. «Судува» — «Джюгас Тельшяй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Судува»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Сейчас «Судува» находится на 8 месте в таблице — третьем с конца.

Вот только оборона команды выглядит просто ужасно. В 14 матчах чемпионата Литвы «Судува» пропустила уже 28 раз.

Минувший тур принес команде успех. Дома «Судува» сенсационно переиграла действующего чемпиона страны «Жальгирис» (2:1).

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«Судува» опережает опасную зону лишь на 2 очка. Да и с атакой имеются заметные проблемы: всего 10 забитых мячей.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Победа в минувшем туре должна заметно окрылить игроков «Судувы».

«Джюгас Тельшяй»

Эта команда обречена на борьбу за сохранение места в элите. Пока «Джюгас Тельшяй» замыкает турнирную таблицу с 9 очками в активе.

«Джюгас Тельшяй» пропустил уже 25 раз в 14 поединках. Да и атака отнюдь не блещет результативностью — 11 голов.

В предыдущем туре команда добыла один турнирный балл. «Джюгас Тельшяй» на выезде не дал себя одолеть «Ритеряю» (1:1).

«Джюгас Тельшяй» выиграл только 2 раза в 14 матчах. А вот покидала поле побежденной команда уже 9 раз.

Гости явно будут действовать в расчете на контратаки. Атакующий ресурс у команды слабоватый, да и монолитности в игре нет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Судувы» предлагают — 2.24.

На викторию «Джюгас Тельшяй» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.14.

«Судува» должна прибавить в игре и результатах , да и соперник выглядит откровенно бледно.

Наш прогноз — Победа «Судувы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.