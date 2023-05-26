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    «Судува» снова победит!

    «Судува» — «Джюгас Тельшяй». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 26 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Судува» — «Джюгас Тельшяй»
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    «Судува»
    «Судува» сыграет на своем поле с «Джюгас Тельшяй» в рамках 15-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 26 мая, начало — в 18:00 мск. «Судува» — «Джюгас Тельшяй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Судува»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Сейчас «Судува» находится на 8 месте в таблице — третьем с конца.

    Вот только оборона команды выглядит просто ужасно. В 14 матчах чемпионата Литвы «Судува» пропустила уже 28 раз.

    Минувший тур принес команде успех. Дома «Судува» сенсационно переиграла действующего чемпиона страны «Жальгирис» (2:1).

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    «Судува» опережает опасную зону лишь на 2 очка. Да и с атакой имеются заметные проблемы: всего 10 забитых мячей.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Победа в минувшем туре должна заметно окрылить игроков «Судувы».

    «Джюгас Тельшяй»

    Эта команда обречена на борьбу за сохранение места в элите. Пока «Джюгас Тельшяй» замыкает турнирную таблицу с 9 очками в активе.

    «Джюгас Тельшяй» пропустил уже 25 раз в 14 поединках. Да и атака отнюдь не блещет результативностью — 11 голов.

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    • В предыдущем туре команда добыла один турнирный балл. «Джюгас Тельшяй» на выезде не дал себя одолеть «Ритеряю» (1:1).

    «Джюгас Тельшяй» выиграл только 2 раза в 14 матчах. А вот покидала поле побежденной команда уже 9 раз.

    Гости явно будут действовать в расчете на контратаки. Атакующий ресурс у команды слабоватый, да и монолитности в игре нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Судувы» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Джюгас Тельшяй» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.14.

    «Судува» должна прибавить в игре и результатах, да и соперник выглядит откровенно бледно.

    Наш прогноз — Победа «Судувы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

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    «Судува» — «Джюгас Тельшяй»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. «Судува» снова победит!
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