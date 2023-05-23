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    «Сундсвалль» не проиграет на выезде «Эргрюте»

    «Эргрюте» — «Сундсвалль». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Швеции, 23 мая 2023 года

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    «Сундсвалль»
    Во вторник, 23 мая, в рамках 8-го тура первенства первой шведской лиги «Эргрюте» на своем поле сыграет против «Сундсвалля». Начало — в 20:00 по мск. «Эргрюте» — «Сундсвалль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Супереттан 23 Мая 2023 года
    Эргрюте
  • Гетеборг
    •  Эргрюте 20:00 Сундсвалль Сундсвалль
  • Швеция. Супереттан
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    «Эргрюте»

    12-кратный чемпион Швеции уже давно барахтается в низших дивизионах. Так, например, в прошлом туре он с большим трудом избежал вылета, сохранив свое место во втором дивизионе только после переходных игр.

    В начале сезона «красно-синие» в групповом турнире Кубка страны не участвовали, так как вылетели еще в квалификации. В новом же чемпионате они еще не побеждали, пять раз сыграв вничью и дважды проиграв.

    И с пятью баллами они идут в опасной зоне, отставая на три очка от безопасной строки. В прошлом же туре клуб их Гетеборга дома расписал мировую с соседом по турнирке «Эребру» 0:0.

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    На своей территории «Эргрюте» в текущем первенстве все три проведенных поединка завершил мировыми исходами.

    «Сундсвалль»

    «Сундсвалль» же прошлый сезон провел в высшем шведском дивизионе, но вылете оттуда, заняв последнее место в таблице, набрав всего лишь 14 баллов в 30 играх.

    Сезон команда начала с Кубка Швеции, где финишировал на четвертой строке в своем квартете, раз сыграв вничью и дважды проиграв, забив лишь гол при десяти пропущенных.

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    • В этом первенства первой шведской лиги коллектив в семи играх набрал десять баллов и идет в середине турнирки, выиграв три игры при трех фиаско и одной мировой.

    В прошлом туре «Сундсвалль» на своем поле сыграл вничью с «Хельсингборгом» 1:1. На выезде же он в этом чемпионате он дважды победил и раз уступил.

    В позапрошлом сезоне эти команды обменялись в играх между собой гостевыми викториями — 0:2 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эргрюте» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Сундсвалля» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.75.

    Считаем, что букмекеры недооценивают «Сундсвалль», который еще недавно играл в вышке, и ставим на гостей с Х.

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    «Эргрюте» — «Сундсвалль»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. «Сундсвалль» не проиграет на выезде «Эргрюте»
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