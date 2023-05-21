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    «Манчестер Сити» оформит чемпионство

    «Манчестер Сити» — «Челси». Ставка (к. 1.72) и прогноз на АПЛ 21 мая 2023 года

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    «Манчестер Сити» — «Челси»
    «Манчестер Сити» в родных стенах сыграет против «Челси» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 мая, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Мая 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» находятся в шаге от завоевания очередного чемпионского титула. В настоящий момент «голубые» уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги и для того, чтобы стать чемпионами им нужно выиграть один матч из трех.

    Сейчас команда из Манчестера имеет в своем активе 85 очков и на четыре балла опережает второй «Арсенал». При этом, у «Сити» есть игра в запасе. Таким образом, победа в этой игре принесет подопечным Хосепа Гвардиолы золотые медали.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Челси

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  • 1.256.1011.00Бонус$9500
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    Также манчестерцы пробились в финал Кубка Англии, где сыграют против «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, «Манчестер Сити» переиграл в полуфинале мадридский «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов, где соперником «горожан» будет миланский «Интер».

    Все прогнозы на АПЛ

    Для того, чтобы оформит в этом сезоне требл «Манчестер Сити» достаточно выиграть три игры. Это вполне команде под силу, поскольку последнее поражение датировано еще 5 февраля и матчем с «Тоттенхэмом» (0:1).

    «Челси»

    Лондонская команда проводит просто ужасный сезон. Несмотря на большое количество дорогостоящих трансферов, коллектив из столицы Англии останется без трофеев в этом сезоне и не выступит в еврокубках в следующем.

    В настоящий момент «аристократы» занимают лишь одиннадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и выше уже не поднимутся. В активе «пенсионеров» 43 очка. Для команды из Лондона, по сути, все в это сезоне уже решено.

    «Синие» также уже давно вылетели из Кубка английской лиги и Кубка Англии, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступили мадридскому «Реалу». В АПЛ подопечные Фрэнка Лэмпарда провели 35 матчей и имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных — 36:41.

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  • Вчера

    • В последней игре «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а до этого переиграл «Борнмут» (3:1). Перед этим были поражения от «Арсенала» (1:3), «Брентфорда» (0:2), «Брайтона» (1:2) и «Вулверхэмптона» (0:1).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры считает явными фаворитами хозяев поля. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить за 1.26.

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    На викторию «Челси» дают 11.50, ничья оценена в 6.40.

    Наши ставка и прогноз — уверенная победа «Сити» минимум в два мяча и чемпионство.

    Также поставим на то, что обе команды в это поединке забьют.

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    «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» оформит чемпионство
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