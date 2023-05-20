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    «Эйбар» наконец-то победит

    «Эйбар» — «Спортинг» Хихон. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Спортинг» Хихон
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    «Эйбар»
    В рамках 41-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет с хихонским «Спортингом». Поединок состоится 20 мая и начнется в 19:30 по мск. «Эйбар» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Мая 2023 года

    «Эйбар»

    «Эйбар» как минимум забронировал себе участие в плей-офф. Команда еще также претендует и на прямое повышение, ведь сейчас она идет четвертой и от второй строки отстает всего на балл.

    «Оружейники» просто отвратительно проводят свой финишный отрезок. Последний раз они побеждали в чемпионате аж 20 марта. После того они выдали 8-матчевую серию без выигрышей.

    Коэффициенты матча Эйбар — Спортинг Хихон

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    D этот неудачный период коллектив расписал пять мировых и трижды уступил. Причем два из проигрыша пришлись на два минувших тура — по 0:1 дома от «Лас-Пальмаса» и в гостях от сантандерского «Расинга».

    Все прогнозы на футбол

    На своем же поле «Эйбар» в этом чемпионате выступает сильно и проиграл только дважды за 20 проведенных встреч при 11 победных результатах и семи ничейных исходах.

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» за два тура до финиша разместился в нижней части турнирной таблицы Сегунды, но от вылета в третий дивизион себя обезопасил.

    В целом клуб из Хихиона неплохо проводит свой финишный отрезок. Так за девять минувших поединков первенства он проиграл только дважды при трех победах и четырех ничьих.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на своем поле поделили очки с «Овьедо» 1:1, а игровым днем ранее уступили на выезде 0:2 дублю «Вильярреала».

    Вдали от дома «Спортинг» проиграл в семи из десяти последних встреч первенства. Также в этот период он добыл одну викторию и дважды расписал мировые.

    В первом круге «Спортинг» дома обыграл предстоящего противника со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды верх брал «Эйбар» — 3:2 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Спортинга» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.10.

    Только победа в этой игре оставит «Эйбару» шансы на прямой билет в Примеру.

    Прогнозируем, что хозяева ее добудут, наконец-то прервав свою негативную серию.

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    «Эйбар» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. «Эйбар» наконец-то победит
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