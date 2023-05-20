«Эйбар»
«Эйбар» как минимум забронировал себе участие в плей-офф. Команда еще также претендует и на прямое повышение, ведь сейчас она идет четвертой и от второй строки отстает всего на балл.
«Оружейники» просто отвратительно проводят свой финишный отрезок. Последний раз они побеждали в чемпионате аж 20 марта. После того они выдали 8-матчевую серию без выигрышей.
Коэффициенты матча Эйбар — Спортинг Хихон
D этот неудачный период коллектив расписал пять мировых и трижды уступил. Причем два из проигрыша пришлись на два минувших тура — по 0:1 дома от «Лас-Пальмаса» и в гостях от сантандерского «Расинга».
На своем же поле «Эйбар» в этом чемпионате выступает сильно и проиграл только дважды за 20 проведенных встреч при 11 победных результатах и семи ничейных исходах.
«Спортинг» Хихон
«Спортинг» за два тура до финиша разместился в нижней части турнирной таблицы Сегунды, но от вылета в третий дивизион себя обезопасил.
В целом клуб из Хихиона неплохо проводит свой финишный отрезок. Так за девять минувших поединков первенства он проиграл только дважды при трех победах и четырех ничьих.
Календарь и таблица испанской Примеры
В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на своем поле поделили очки с «Овьедо» 1:1, а игровым днем ранее уступили на выезде 0:2 дублю «Вильярреала».
Вдали от дома «Спортинг» проиграл в семи из десяти последних встреч первенства. Также в этот период он добыл одну викторию и дважды расписал мировые.
В первом круге «Спортинг» дома обыграл предстоящего противника со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды верх брал «Эйбар» — 3:2 и 1:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.85.
На викторию «Спортинга» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.10.
Только победа в этой игре оставит «Эйбару» шансы на прямой билет в Примеру.
Прогнозируем, что хозяева ее добудут, наконец-то прервав свою негативную серию.