«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 27-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. «Днепр-1» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

«Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Команда Александра Кучера сейчас отстает от «Шахтера» на 2 очка, и имеет все шансы догнать «горняков».

Днепряне весьма прилично выглядят в атаке, наколотив уже 57 голов. Да и ведущий форвард команды Артем Довбик настрелял уже 23 мяча в чемпионате.

В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» добыл сложнейшую викторию. Днепряне минимально обыграли «Минай» (0:1).

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В двух последних очных поединках с «Колосом» днепряне побеждали. Сейчас же чемпионская гонка вступает в решающую фазу, и терять очки команде Кучера уже нельзя.

В этой встрече днепряне наверняка будут активно атаковать. Довбик и компания уж точно начнут встречу с активных акций у ворот соперника.

«Колос»

Нынешний сезон для ковалевского клуба складывается непросто. «Колос» сражается за 6 место, но в этом пока не преуспевает.

Сейчас команда Ярослава Вишняка находится на 8 месте. Причем главным бичом команды является слабая реализация: забит всего 21 мяч в 26 поединках.

Минувший тур УПЛ сложился для команды неудачно. Дома подопечные Вишняка потерпели обидное поражение от «Александрии» (0:2).

До того ковалевцы минимально одолели «Верес». Да и вообще, стабильности команде весной очень и очень не хватает.

Гости явно не собираются сдаваться на милость фаворита. «Колос» неплохо обороняется, а голкипер Евгений Волынец нет-нет, да и выдает яркие поединки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.32.

На викторию «Колоса» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.40.

Днепряне наверняка не допустят потери очков, и явно будут активными в атаке с первых минут встречи .

Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -0.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.15.