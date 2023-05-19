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    «Днепр-1» начнет активно

    «Днепр-1» — «Колос». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, УПЛ, 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Колос»
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    Артем Довбик
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 27-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. «Днепр-1» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 19 Мая 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 14:00 Колос Колос
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    «Днепр-1»

    «Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Команда Александра Кучера сейчас отстает от «Шахтера» на 2 очка, и имеет все шансы догнать «горняков».

    Днепряне весьма прилично выглядят в атаке, наколотив уже 57 голов. Да и ведущий форвард команды Артем Довбик настрелял уже 23 мяча в чемпионате.

    В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» добыл сложнейшую викторию. Днепряне минимально обыграли «Минай» (0:1).

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    В двух последних очных поединках с «Колосом» днепряне побеждали. Сейчас же чемпионская гонка вступает в решающую фазу, и терять очки команде Кучера уже нельзя.

    В этой встрече днепряне наверняка будут активно атаковать. Довбик и компания уж точно начнут встречу с активных акций у ворот соперника.

    «Колос»

    Нынешний сезон для ковалевского клуба складывается непросто. «Колос» сражается за 6 место, но в этом пока не преуспевает.

    Сейчас команда Ярослава Вишняка находится на 8 месте. Причем главным бичом команды является слабая реализация: забит всего 21 мяч в 26 поединках.

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    • Минувший тур УПЛ сложился для команды неудачно. Дома подопечные Вишняка потерпели обидное поражение от «Александрии» (0:2).

    До того ковалевцы минимально одолели «Верес». Да и вообще, стабильности команде весной очень и очень не хватает.

    Гости явно не собираются сдаваться на милость фаворита. «Колос» неплохо обороняется, а голкипер Евгений Волынец нет-нет, да и выдает яркие поединки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.32.

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    На викторию «Колоса» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.40.

    Днепряне наверняка не допустят потери очков, и явно будут активными в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -0.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.15.

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    «Днепр-1» — «Колос»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. «Днепр-1» начнет активно
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