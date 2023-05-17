«Тобол» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Казахстана. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:00 мск. «Тобол» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

Эта команда начала чемпионат откровенно блекло. «Тобол» находится на скромном 9 месте в турнирной таблице.

Главным бичом команды является оборона. Костанайцы в 9 поединках пропустили уже 14 мячей.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Тобол» на выезде с минимальным счетом уступил «Кайсару».

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«Тобол» традиционно сложно противостоит «Шахтеру» Караганда. Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при 3 коллизиях.

Наверняка хозяева будут действовать первым номером. «Тобол» обыграл «горняков» в двух последних очных поединках.

«Шахтер» Караганда

Эта команда пребывает на 11 строчке турнирной таблицы. «Горняки» выиграли всего лишь 2 матча из 9 в чемпионате.

«Шахтер» Караганда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В свои ворота пропустила команда уже 14 раз.

В минувшем туре команда не сумела разжиться заветными баллами. Карагандинцы на выезде уступили «Атырау» (2:1).

Зато до того «горняки» проявили настоящий героизм. Команда нанесла пока единственное поражение лидеру чемпионата Казахстана «Кызыл-Жару» (1:0).

Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Шахтер» Караганда относительно неплохо атакует.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тобола» предлагают — 1.98.

На викторию «Шахтера» Караганда дают — 3.66, ничья оценена — в 3.20.

«Тобол» смотрится сильнее «горняков» , которые, впрочем, иногда способны выдать качественный поединок.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.04.