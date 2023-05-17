ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Холанн против Бензема на «Этихаде», второй раунд миланского дерби Илкай ГюндоганТрансферный дайджест. 9-15 мая ХавиСкучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью
  • 23:52
    • «Ливерпуль» разгромил «Лестер»
    Все новости спорта

    Юным немцам несдобровать!

    Португалия (до 17 лет) — Германия (до 17 лет). Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионат Европы до 17 лет, 17 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на Португалия (до 17 лет) — Германия (до 17 лет)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии (до 17 лет)
    Португалия (до 17 лет) сыграет на своем поле с Германией (до 17 лет) в рамках 1-го тура группового этапа Чемпионата Европы до 17 лет. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:00 мск. Португалия (до 17 лет) — Германия (до 17 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Португалия (до 17 лет)

    Португалия (до 17 лет) традиционно сильная и амбициозна. Каждое поколение игроков сборной смотрится очень перспективно.

    О силе команды говорит и действующая победная серия из трех матчей. Причем юные португальцы в этих матчах не пропустили ни разу.

    В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Португалия (до 17 лет) переиграла своих чешских сверстников (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    До того команда минимально одолела польских одногодок. Да и словаки были обыграны уверенно (2:0).

    Португалия (до 17 лет) явно будет активно атаковать. А с учетом наличия надежных тылов шансы команды на успех видятся высокими.

    Германия (до 17 лет)

    Германия (до 17 лет) также сильна и столь же амбициозна. При этом молодые немцы испытывают сложности в матчах с сильными оппонентами.

    Зато не так давно юные немцы разгромили финских сверстников со счетом 7:0. Правда, оппонент априори был слабее по всем параметрам.

  • Эффект домино. Уход Бускетса из «Барсы» повлияет на будущее Месси
  • Очередная легенда «Барселоны» покидает каталонский клуб
  • 10/05/2023

    • Свой последний поединок Германия (до 17 лет) провела неудачно. Молодой «бундестим» уступил испанцам (3:4).

    Юные немцы в той встречи вели в счете до 76-й минуты, но упустили преимущество. Причем решающий мяч сборная Германии (до 17 лет) пропустила уже в компенсированное время.

    Наверняка Германия (до 17 лет) постарается дать бой Португалии (до 17 лет). Вот только проблемы с концентрацией могут стать этому препятствием.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии (до 17 лет) предлагают — 2.25.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Германии (до 17 лет) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.30.

    Португалия (до 17 лет) выглядит сильнее соперника, и наверняка постарается воспользоваться проблемами юных немцев в обороне.

    Наш прогноз — Победа Португалии (до 17 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.05
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Жен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Баньис — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Серундоло — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рууд — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Попырин — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джокович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бланкано — Соуза
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саснович — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мартерер — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крюгер — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Алашкерт — ЦСКА Ереван
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Португалия (до 17 лет) — Германия (до 17 лет): прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. Юным немцам несдобровать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры