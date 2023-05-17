Португалия (до 17 лет) сыграет на своем поле с Германией (до 17 лет) в рамках 1-го тура группового этапа Чемпионата Европы до 17 лет. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:00 мск. Португалия (до 17 лет) — Германия (до 17 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия (до 17 лет)

Португалия (до 17 лет) традиционно сильная и амбициозна. Каждое поколение игроков сборной смотрится очень перспективно.

О силе команды говорит и действующая победная серия из трех матчей. Причем юные португальцы в этих матчах не пропустили ни разу.

В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Португалия (до 17 лет) переиграла своих чешских сверстников (0:2).

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До того команда минимально одолела польских одногодок. Да и словаки были обыграны уверенно (2:0).

Португалия (до 17 лет) явно будет активно атаковать. А с учетом наличия надежных тылов шансы команды на успех видятся высокими.

Германия (до 17 лет)

Германия (до 17 лет) также сильна и столь же амбициозна. При этом молодые немцы испытывают сложности в матчах с сильными оппонентами.

Зато не так давно юные немцы разгромили финских сверстников со счетом 7:0. Правда, оппонент априори был слабее по всем параметрам.

Свой последний поединок Германия (до 17 лет) провела неудачно. Молодой «бундестим» уступил испанцам (3:4).

Юные немцы в той встречи вели в счете до 76-й минуты, но упустили преимущество. Причем решающий мяч сборная Германии (до 17 лет) пропустила уже в компенсированное время.

Наверняка Германия (до 17 лет) постарается дать бой Португалии (до 17 лет). Вот только проблемы с концентрацией могут стать этому препятствием.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии (до 17 лет) предлагают — 2.25.

На викторию Германии (до 17 лет) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.30.

Португалия (до 17 лет) выглядит сильнее соперника, и наверняка постарается воспользоваться проблемами юных немцев в обороне .

Наш прогноз — Победа Португалии (до 17 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.