Португалия (до 17 лет)
Португалия (до 17 лет) традиционно сильная и амбициозна. Каждое поколение игроков сборной смотрится очень перспективно.
О силе команды говорит и действующая победная серия из трех матчей. Причем юные португальцы в этих матчах не пропустили ни разу.
В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Португалия (до 17 лет) переиграла своих чешских сверстников (0:2).
До того команда минимально одолела польских одногодок. Да и словаки были обыграны уверенно (2:0).
Португалия (до 17 лет) явно будет активно атаковать. А с учетом наличия надежных тылов шансы команды на успех видятся высокими.
Германия (до 17 лет)
Германия (до 17 лет) также сильна и столь же амбициозна. При этом молодые немцы испытывают сложности в матчах с сильными оппонентами.
Зато не так давно юные немцы разгромили финских сверстников со счетом 7:0. Правда, оппонент априори был слабее по всем параметрам.
Свой последний поединок Германия (до 17 лет) провела неудачно. Молодой «бундестим» уступил испанцам (3:4).
Юные немцы в той встречи вели в счете до 76-й минуты, но упустили преимущество. Причем решающий мяч сборная Германии (до 17 лет) пропустила уже в компенсированное время.
Наверняка Германия (до 17 лет) постарается дать бой Португалии (до 17 лет). Вот только проблемы с концентрацией могут стать этому препятствием.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии (до 17 лет) предлагают — 2.25.
На викторию Германии (до 17 лет) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.30.
Португалия (до 17 лет) выглядит сильнее соперника, и наверняка
Наш прогноз — Победа Португалии (до 17 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.