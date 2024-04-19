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    Циципас продлит победную серию?

    Диас Акоста — Циципас. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Барселоне 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Диас Акоста — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 17:00 мск. Диас Акоста — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Диас Акоста

    Аргентинец начал неделю с уверенной победы над испанцем Даниэлем Ринконом — 6:1, 6:4.

    В следующем матче Диас Акоста остановил хорвата Борну Чоричу — 6:2, 7:5.

    В третьем круге Факундо выиграл у венгра Фабиана Марожана — 3:6, 6:3, 6:1.

    Результаты 23-летнего Диаса Акосты совершенно не удивляют. В феврале он стал победителем турнира в Буэнос-Айресе.

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    Понятно, что негативных моментов тоже достаточно, но на грунте это опасный игрок, в этом нет никаких сомнений.

    Циципас

    Стефанос на этой неделе пока не проиграл ни сета. Похоже, все идет к тому, что он четвертый раз в карьере дойдет в Барселоне до финала. При этом еще ни разу не выигрывал местный турнир.

    В четверг грек одержал победу над Роберто Карбальесом-Баэной — 7:5, 6:3.

    В первом сете испанец даже вел с брейком, играл очень агрессивно, но против Циципаса, который снова в оптимальной форме, этого сейчас недостаточно.

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    Циципас снова показал очень хороший уровень, продлив победную серию до восьми матчей. Недавний успех в Монте-Карло, похоже, стал для него сильнейшим психологическим катализатором.

    Прогноз и ставк

    а

    Коэффициенты букмекеров: на Диаса Акосту в этом матче можно поставить за 6.00, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: аргентинец действительно умеет удивлять, но против такого соперника у него точно будут проблемы. Тем более у Стефа наверняка сидит в голове мысль о двух титулах подряд, и очевидна, что в данном случае это вполне достижимая цель. У грека сейчас все в порядке с мотивацией.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч Диас Акоста — Циципас с коэффициентом 2.00. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на теннис. Циципас продлит победную серию?
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