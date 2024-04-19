Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 17:00 мск. Диас Акоста — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Диас Акоста

Аргентинец начал неделю с уверенной победы над испанцем Даниэлем Ринконом — 6:1, 6:4.

В следующем матче Диас Акоста остановил хорвата Борну Чоричу — 6:2, 7:5.

В третьем круге Факундо выиграл у венгра Фабиана Марожана — 3:6, 6:3, 6:1.

Результаты 23-летнего Диаса Акосты совершенно не удивляют. В феврале он стал победителем турнира в Буэнос-Айресе.

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Понятно, что негативных моментов тоже достаточно, но на грунте это опасный игрок, в этом нет никаких сомнений.

Циципас

Стефанос на этой неделе пока не проиграл ни сета. Похоже, все идет к тому, что он четвертый раз в карьере дойдет в Барселоне до финала. При этом еще ни разу не выигрывал местный турнир.

В четверг грек одержал победу над Роберто Карбальесом-Баэной — 7:5, 6:3.

В первом сете испанец даже вел с брейком, играл очень агрессивно, но против Циципаса, который снова в оптимальной форме, этого сейчас недостаточно.

Циципас снова показал очень хороший уровень, продлив победную серию до восьми матчей. Недавний успех в Монте-Карло, похоже, стал для него сильнейшим психологическим катализатором.

Прогноз и ставк

Коэффициенты букмекеров: на Диаса Акосту в этом матче можно поставить за 6.00, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: аргентинец действительно умеет удивлять, но против такого соперника у него точно будут проблемы. Тем более у Стефа наверняка сидит в голове мысль о двух титулах подряд, и очевидна, что в данном случае это вполне достижимая цель. У грека сейчас все в порядке с мотивацией.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.