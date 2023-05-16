«Ауда» сыграет на своем поле с «Ригой» в рамках 13-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 16 мая, начало — в 18:00 мск. «Ауда» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ауда»

Эта команда начала чемпионат вполне прилично. «Ауда» пребывает на экваторе турнирной таблицы, а конкретно — на 6 позиции.

Вот только результативность хромает на обе ноги. В 12 матчах игроки «Ауды» отличились всего лишь 10 голами.

В своем последнем поединке команда снова выглядела не столь грозно. На выезде «Ауда» довольствовалась ничьей с «Валмиерой» (1:1).

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Матчи с рижанами для команды традиционно проходят неудачно. Еще ни разу «Ауде» не удавалось в них разжиться турнирными баллами.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут рады и ничьей. Вот только соперник выглядит сильнее по всем показателям.

«Рига»

Рижане сейчас находятся на 1 месте в таблице. Отрыв от идущего следом РФШ достаточно комфортный и составляет 4 очка.

«Рига» довольно уверенно несется к чемпионскому титулу. В 12 матчах добыто 10 побед при двух паритетах, да и пропустила команда только 4 мяча.

В минувшем туре команда снова добыла викторию. «Рига» на выезде уверенно расправилась с «Лиепаей» (0:4).

По игре рижане смотрятся на голову сильнее всех своих соперников по чемпионату Латвии. К тому же настрой «Риги» на матчи традиционно максимальный.

«Рига» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. Гости сильнее по всем показателям, да и состав рижан близок к оптимальному.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Риги» предлагают — 1.31.

На викторию «Ауды» дают — 8.69, ничья оценена — в 5.16.

Рижане в разы сильнее соперника , матчи с которым, к тому же, проходят для команды традиционно успешно.

Наш прогноз — Фора «Риги» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Фора «Риги» -2.5 за 3.73.