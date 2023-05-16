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    Уверенная виктория рижан?

    «Ауда» — «Рига». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Латвии, 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Рига»
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    «Рига»
    «Ауда» сыграет на своем поле с «Ригой» в рамках 13-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 16 мая, начало — в 18:00 мск. «Ауда» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 16 Мая 2023 года
    Auda
  • Латвия. Высшая лига
    •  Auda 18:00 Рига Рига
  • Рига
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    «Ауда»

    Эта команда начала чемпионат вполне прилично. «Ауда» пребывает на экваторе турнирной таблицы, а конкретно — на 6 позиции.

    Вот только результативность хромает на обе ноги. В 12 матчах игроки «Ауды» отличились всего лишь 10 голами.

    В своем последнем поединке команда снова выглядела не столь грозно. На выезде «Ауда» довольствовалась ничьей с «Валмиерой» (1:1).

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    Матчи с рижанами для команды традиционно проходят неудачно. Еще ни разу «Ауде» не удавалось в них разжиться турнирными баллами.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут рады и ничьей. Вот только соперник выглядит сильнее по всем показателям.

    «Рига»

    Рижане сейчас находятся на 1 месте в таблице. Отрыв от идущего следом РФШ достаточно комфортный и составляет 4 очка.

    «Рига» довольно уверенно несется к чемпионскому титулу. В 12 матчах добыто 10 побед при двух паритетах, да и пропустила команда только 4 мяча.

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    • В минувшем туре команда снова добыла викторию. «Рига» на выезде уверенно расправилась с «Лиепаей» (0:4).

    По игре рижане смотрятся на голову сильнее всех своих соперников по чемпионату Латвии. К тому же настрой «Риги» на матчи традиционно максимальный.

    «Рига» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. Гости сильнее по всем показателям, да и состав рижан близок к оптимальному.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Риги» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Ауды» дают — 8.69, ничья оценена — в 5.16.

    Рижане в разы сильнее соперника, матчи с которым, к тому же, проходят для команды традиционно успешно.

    Наш прогноз — Фора «Риги» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Фора «Риги» -2.5 за 3.73.

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    «Ауда» — «Рига»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория рижан?
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