В 34-м туре чемпионата Турции «Аланьяспор» дома примет «Коньяспор». Встреча состоится 16 мая в 20:00 мск. «Аланьяспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аланьяспор»

Команда из города Аланья в текущем сезоне является крепким середняком турецкой Суперлиги. В настоящий момент подопечные Франческо Фариоли занимают десятое место в турнирной таблице. В активе коллектива 38 пунктов.

«Аланьяспор» намного отстает от еврокубковой зоны и намного опережает зону вылета, поэтому команда особо ни на что не претендует и просто доигрывает текущий сезоне, плавно готовясь к следующему. Выше команда уже вряд ли поднимется, а ниже опуститься может.

Из других турниров команда из Аланьи уже давно вылетела, а в чемпионате провела 32 игры, в которых 48 раз поразила ворота соперника и 59 раз пропустила в свои.

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В последней игре «Аланьяспор» проиграл «Адана Демирспору» (2:4), а до этого была победа над «Умраниеспором» (1:0). Перед этим команда Фариоли также проиграла «Галатасараю» (1:4) и «Антальяспору» (1:3).

«Коньяспор»

«Орлы Анатолии» также являются середняками турецкой Суперлиги. По итогам 32 сыгранных матчей команда из города Конья занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе подопечных Александара Станоевича 46 очков.

Команда из Коньи продолжает претендовать даже на топ-5. В настоящий момент она отстает от пятого «Башакшехира» лишь на пять пунктов, что еще можно отыграть. До еврокубков «бело-зеленым» далеко.

Из Кубка Турции «Коньяспор» вылетел уже давно, а в чемпионате страны имеет следующую статистику: у команды 42 забитых и 36 пропущенных мячей.

В последней игре «Коньяспор» сыграл вничью с «Кайсериспором» (2:2), а до этого переиграл «Трабзонспор» (2:1) и «Касымпашу» (2:1). Лишь перед этим команда уступила «Адана Демирспору» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Аланьяспор», коэффициент на победу которого равен 2,48.

Успех «Коньяспора» оценивается в 2,65, ничья — в 3,65.

Наши ставка и прогноз — ничья.

Также поставим на то, что обе команды смогут отметиться забитыми мячами.