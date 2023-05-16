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    Смогут «Аланьяспор» и «Коньяспор» выявить сильнейшего?

    «Аланьяспор» — «Коньяспор». Ставка (к. 3.65) и прогноз на Суперлигу 16 мая 2023 года

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    «Коньяспор»
    В 34-м туре чемпионата Турции «Аланьяспор» дома примет «Коньяспор». Встреча состоится 16 мая в 20:00 мск. «Аланьяспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 16 Мая 2023 года
    Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 20:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    «Аланьяспор»

    Команда из города Аланья в текущем сезоне является крепким середняком турецкой Суперлиги. В настоящий момент подопечные Франческо Фариоли занимают десятое место в турнирной таблице. В активе коллектива 38 пунктов.

    «Аланьяспор» намного отстает от еврокубковой зоны и намного опережает зону вылета, поэтому команда особо ни на что не претендует и просто доигрывает текущий сезоне, плавно готовясь к следующему. Выше команда уже вряд ли поднимется, а ниже опуститься может.

    Из других турниров команда из Аланьи уже давно вылетела, а в чемпионате провела 32 игры, в которых 48 раз поразила ворота соперника и 59 раз пропустила в свои.

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    В последней игре «Аланьяспор» проиграл «Адана Демирспору» (2:4), а до этого была победа над «Умраниеспором» (1:0). Перед этим команда Фариоли также проиграла «Галатасараю» (1:4) и «Антальяспору» (1:3).

    «Коньяспор»

    «Орлы Анатолии» также являются середняками турецкой Суперлиги. По итогам 32 сыгранных матчей команда из города Конья занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе подопечных Александара Станоевича 46 очков.

    Команда из Коньи продолжает претендовать даже на топ-5. В настоящий момент она отстает от пятого «Башакшехира» лишь на пять пунктов, что еще можно отыграть. До еврокубков «бело-зеленым» далеко.

    Из Кубка Турции «Коньяспор» вылетел уже давно, а в чемпионате страны имеет следующую статистику: у команды 42 забитых и 36 пропущенных мячей.

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    • В последней игре «Коньяспор» сыграл вничью с «Кайсериспором» (2:2), а до этого переиграл «Трабзонспор» (2:1) и «Касымпашу» (2:1). Лишь перед этим команда уступила «Адана Демирспору» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают небольшим фаворитом «Аланьяспор», коэффициент на победу которого равен 2,48.

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    Успех «Коньяспора» оценивается в 2,65, ничья — в 3,65.

    Наши ставка и прогноз — ничья.

    Также поставим на то, что обе команды смогут отметиться забитыми мячами.

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    «Аланьяспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на футбол. Смогут «Аланьяспор» и «Коньяспор» выявить сильнейшего?
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