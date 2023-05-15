«Лос-Анжелес Гэлакси»
Эта команда начала проводит чемпионат крайне неудачно. Сейчас «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 13 месте в турнирной таблице Западной конференции.
В 10 матчах команда разжилась всего лишь 6 очками. Да и забито всего 8 мячей в ворота соперников, что явно говорит о проблемах.
В своем предыдущем поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» победил. В рамках Кубка США команда переиграла «Сиэтл Саундерс» (3:1).
Эта победа может стать для команды отличным психологическим подспорьем. Пора бы выбираться из низин таблицы и в чемпионате!
«Лос-Анжелес Гэлакси» наверняка постарается дать бой одному из лидеров. Тем паче, из 5 последних очных поединков команда 3 раза обыграла «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
«Сан-Хосе Эрткуэйкс»
«Сан-Хосе Эрткуэйкс» проводит вполне продуктивный сезон. Ныне команда занимает 4 место в таблице, набрав 18 очков в 11 турах.
Вот только оборонительные порядки «Сан-Хосе Эрткуэйкс» откровенно проседают. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 14 мячей.
Свой последний поединок «Сан-Хосе Эрткуэйкс» провел удачно. Дома команда сумела одолеть «Лос-Анжелес» (2:1).
Вот только стабильности команде явно не хватает. Да и реализация прихрамывает: забито всего 15 мячей.
Наверняка «Сан-Хосе Эрткуэйкс» постарается добыть, как минимум, балл в этой встрече. Вот только собственные проблемы пока никуда не делись.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лос-Анжелес Гэлакси» предлагают — 1.85.
На викторию «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.80.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.35.