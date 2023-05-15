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    Забить получится не у всех

    «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, МЛС, 15 мая 2023 года

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    «Лос-Анжелес Гэлакси»
    «Лос-Анжелес Гэлакси» сыграет на своем поле с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в рамках 12-го тура чемпионата США. Матч пройдет 15 мая, начало — в 04:30 мск. «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 15 Мая 2023 года

    «Лос-Анжелес Гэлакси»

    Эта команда начала проводит чемпионат крайне неудачно. Сейчас «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 13 месте в турнирной таблице Западной конференции.

    В 10 матчах команда разжилась всего лишь 6 очками. Да и забито всего 8 мячей в ворота соперников, что явно говорит о проблемах.

    В своем предыдущем поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» победил. В рамках Кубка США команда переиграла «Сиэтл Саундерс» (3:1).

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    Эта победа может стать для команды отличным психологическим подспорьем. Пора бы выбираться из низин таблицы и в чемпионате!

    «Лос-Анжелес Гэлакси» наверняка постарается дать бой одному из лидеров. Тем паче, из 5 последних очных поединков команда 3 раза обыграла «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проводит вполне продуктивный сезон. Ныне команда занимает 4 место в таблице, набрав 18 очков в 11 турах.

    Вот только оборонительные порядки «Сан-Хосе Эрткуэйкс» откровенно проседают. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 14 мячей.

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    • Свой последний поединок «Сан-Хосе Эрткуэйкс» провел удачно. Дома команда сумела одолеть «Лос-Анжелес» (2:1).

    Вот только стабильности команде явно не хватает. Да и реализация прихрамывает: забито всего 15 мячей.

    Наверняка «Сан-Хосе Эрткуэйкс» постарается добыть, как минимум, балл в этой встрече. Вот только собственные проблемы пока никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лос-Анжелес Гэлакси» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.80.

    Обе команды имеют явные сложности в плане реализации, и кому-то точно не удастся отличиться в этом матче.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.35.

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    «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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