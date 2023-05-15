15 мая, стадион «Антониу Коимбра да Мота» — «Эшторил» примет «Ароку» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Начало игры в 22:15 мск. «Эшторил» — «Арока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эшторил»

У клуба осталось 3 поединка в этом сезоне. Он занимает 15-е место с 28 набранными очками. Отрыв от зоны вылета составляет 8 пунктов, от зоны плей-офф — 5.

Таким образом, «Эшторил» должен набирать очки, чтобы избежать дополнительных матчей за сохранение прописки, хотя математические шансы на вылет у хозяев еще есть.

Команда проиграла 4 из 5 последних матчей в чемпионате. Она уступила «Браге» (1:4) и «Бенфике» (0:1). Также у коллектива поражения от «Портимоненси» (0:1) и «Боавишты» (0:1).

Единственную победу за этот отрезок «горожане» одержали в матче с «Санта-Кларой», которую они разгромили со счетом 3:0.

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«Эшторил» — не лучшая домашняя команда лиги, но она выиграла два из трех последних поединков, сыгранных дома.

«Арока»

Гости могут во второй раз в своей истории оказаться в еврокубках. Вернее речь идет только о квалификации, но это все равно успех. Клуб занимает 5-е место, имея на своем счету 48 набранных очков.

К матчу «Арока» подошла с двумя поражениями подряд. Если она уступит и в этом раз, то может потерять место в зоне еврокубков. «Шавиш», идущий на 7-й позиции, отстает всего на 2 пункта.

В последних турах команда потерпела два минимальных поражения от «Риу Аве» и «Порту». Перед этим у нее была длительная беспроигрышная серия, состоящая из 8 выступлений — 5 побед и 3 ничьи.

Последний положительный результат коллектив добыл 23 апреля, когда на своем поле обыграл «Визелу» (1:0). К слову, в 13 матчах команды подряд фиксировался тотал меньше 2.5.

Прогноз и ставки

Фаворитов в этом случае нет. Ставки на победу одной и другой команды принимаются с котировкой 2.55 и 2.85 соответственно.

Этот матч однозначно не будет результативным. Обе команды не являются сверхрезультативными и поединки с их участием редко завершаются с двумя забитыми голами, не говоря уже о трех.

В данном случае можно использовать вариант ставки на тотал меньше 2, который предлагается букмекерами с коэффициентом 2.23.