«Монца»
«Монца» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 46 очков.
«Монца» уже давно выполнила главную задачу и теперь может спокойно завершать свой первый сезон в элитном дивизионе.
Коэффициенты матча Монца — Наполи
Но судя по весенним результатам, клуб Сильвио Берлускони не планирует расслабляться и сбавлять обороты.
Беспроигрышная серия «Монцы» составляет шесть матчей (три победы и столько же ничьих). Более того, в десяти предыдущих турах у нее лишь одно поражение.
«Монца» пропускала больше одного мяча только в трех из десяти последних матчей.
«Наполи»
«Наполи» тем временем проведет второй матч в статусе чемпиона.
Неаполитанский клуб стал недосягаем для конкурентов после гостевой встречи с «Удинезе» (1:1) в начале мая.
Вскоре после этого окрыленные невероятным достижением футболисты «Наполи» одержали победу над «Фиорентиной».
«Наполи» выиграл восемь из девяти предыдущих матчей на выезде в рамках Серии А.
Прогноз и ставка
На «Монцу» в этом матче можно поставить за 4.75, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Наполи» — за 1.72.
Безусловно, будет много желающих зарядить на действующего чемпиона. Однако достаточно вспомнить, как «Монца» в этом сезоне рубилась с топами, и станет ясно, что это не самая лучшая идея.
Плюс добавить к этому мотивацию «Наполи». А с ней, как ни крути, в оставшихся матчах будут проблемы, все-таки цель уже достигнута.
В общем, логично предположить, что у фаворита будут проблемы.
Ставка — победа «Монцы» за 4.75.