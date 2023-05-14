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    «Наполи» потеряет очки на поле «Монцы»?

    «Монца» — «Наполи». Прогноз (к. 4.75) и ставки на чемпионат Италии 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Наполи»
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    «Наполи» выиграл восемь из девяти предыдущих матчей на выезде в Серии А
    «Наполи» сыграет на выезде против «Монцы» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:00 мск. «Монца» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Мая 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 16:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Монца»

    «Монца» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 46 очков.

    «Монца» уже давно выполнила главную задачу и теперь может спокойно завершать свой первый сезон в элитном дивизионе.

    Коэффициенты матча Монца — Наполи

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  • 4.703.801.75Бонус$9500
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    Но судя по весенним результатам, клуб Сильвио Берлускони не планирует расслабляться и сбавлять обороты.

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    Беспроигрышная серия «Монцы» составляет шесть матчей (три победы и столько же ничьих). Более того, в десяти предыдущих турах у нее лишь одно поражение.

    «Монца» пропускала больше одного мяча только в трех из десяти последних матчей.

    «Наполи»

    «Наполи» тем временем проведет второй матч в статусе чемпиона.

    Неаполитанский клуб стал недосягаем для конкурентов после гостевой встречи с «Удинезе» (1:1) в начале мая.

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    • Вскоре после этого окрыленные невероятным достижением футболисты «Наполи» одержали победу над «Фиорентиной».

    «Наполи» выиграл восемь из девяти предыдущих матчей на выезде в рамках Серии А.

    Прогноз и ставка

    На «Монцу» в этом матче можно поставить за 4.75, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Наполи» — за 1.72.

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    Безусловно, будет много желающих зарядить на действующего чемпиона. Однако достаточно вспомнить, как «Монца» в этом сезоне рубилась с топами, и станет ясно, что это не самая лучшая идея.

    Плюс добавить к этому мотивацию «Наполи». А с ней, как ни крути, в оставшихся матчах будут проблемы, все-таки цель уже достигнута.

    В общем, логично предположить, что у фаворита будут проблемы.

    Ставка — победа «Монцы» за 4.75.

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    «Монца» — «Наполи»: прогноз, ставка (4.75), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» потеряет очки на поле «Монцы»?
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