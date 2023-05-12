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    «Шяуляй» начнет без прелюдий

    «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй». Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, чемпионат Литвы, 12 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй»
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    «Шяуляй»
    «Хегельман Литауэн» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 13-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 12 мая, начало — в 18:00 мск. «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хегельман Литауэн»

    Эта команда проводит нынешний чемпионат вполне пристойно. Нынешнее 5 место можно считать успешной диспозицией для «Хегельман Литауэна».

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 12 матчах в воротах «Хегельман Литауэна» побывало 16 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда добыла победу. В Кубке Литвы была разгромлена скромная «Атмосфера» (0:4).

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    А вот до того «Хегельман Литауэн» потерпел поражение в чемпионате. На выезде команда уступила «Джюгас Тельшяй» (2:1).

    «Хегельман Литауэн» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Как минимум, дать бой сильному сопернику хозяева просто обязаны.

    «Шяуляй»

    «Шяуляй» стартовал весьма многообещающе. Ныне команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Литвы.

    Отставание от лидера «Паневежиса» составляет 5 очков. При этом «Шяуляй» пропускает крайне редко: всего 5 мячей в 12 матчах.

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    • Свой последний поединок «Шяуляй» провел удачно. Дома команда в кубковой встрече переиграла «Дайнаву Алитус» (2:1).

    Эта победа стала для команды третьей подряд. Да и вообще, по игре «Шяуляй» смотрится очень даже привлекательно.

    Наверняка «Шяуляй» будет активно атаковать. Отметим Даниэля Романовского, без которого не обходится ни одна атакующая акция команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шяуляя» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Хегельман Литауэна» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.43.

    «Шяуляй» сильнее соперника, что наверняка продемонстрирует с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Шяуляя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.

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    «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. «Шяуляй» начнет без прелюдий
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