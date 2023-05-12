«Хегельман Литауэн» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 13-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 12 мая, начало — в 18:00 мск. «Хегельман Литауэн» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хегельман Литауэн»

Эта команда проводит нынешний чемпионат вполне пристойно. Нынешнее 5 место можно считать успешной диспозицией для «Хегельман Литауэна».

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 12 матчах в воротах «Хегельман Литауэна» побывало 16 мячей.

В своем предыдущем поединке команда добыла победу. В Кубке Литвы была разгромлена скромная «Атмосфера» (0:4).

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А вот до того «Хегельман Литауэн» потерпел поражение в чемпионате. На выезде команда уступила «Джюгас Тельшяй» (2:1).

«Хегельман Литауэн» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Как минимум, дать бой сильному сопернику хозяева просто обязаны.

«Шяуляй»

«Шяуляй» стартовал весьма многообещающе. Ныне команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Литвы.

Отставание от лидера «Паневежиса» составляет 5 очков. При этом «Шяуляй» пропускает крайне редко: всего 5 мячей в 12 матчах.

Свой последний поединок «Шяуляй» провел удачно. Дома команда в кубковой встрече переиграла «Дайнаву Алитус» (2:1).

Эта победа стала для команды третьей подряд. Да и вообще, по игре «Шяуляй» смотрится очень даже привлекательно.

Наверняка «Шяуляй» будет активно атаковать. Отметим Даниэля Романовского, без которого не обходится ни одна атакующая акция команды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шяуляя» предлагают — 1.90.

На викторию «Хегельман Литауэна» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.43.

«Шяуляй» сильнее соперника , что наверняка продемонстрирует с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Шяуляя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.